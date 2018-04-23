"Anayasa değişikliği uyum paketi" Anayasa Komisyonu'nda

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bir kimsenin, aynı zamanda hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olamayacağı ve aday gösterilemeyeceğine dair düzenleme, sert kuvvetler ayrımı ilkesinin benimsendiği yeni sistemin zorunlu ve doğal bir sonucudur." dedi. Anayasa Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Teklife ilişkin komisyona bilgi veren Gül, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin ölümsüz kahramanlarını saygı ve rahmetle andığını belirterek, "Millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletimizin huzuru, birliği ve dirliği içinde nice yıllar diliyoruz." ifadelerini kullandı. "Milletin Meclisi, milletin karar ve iradesine daima sahip çıkmış ve bu vatana alçakları asla uğratmamıştır." diyen Gül, top seslerinin Meclis Genel Kurul çalışmalarında dahi işitildiği günlerde ve Meclis'in bombalandığı 15 Temmuz gecesinde de bu kararlılık, azim ve dirayetin, Meclis'in demokrasi tarihine altın harflerle geçen bir öyküsü, hikayesi olduğunu vurguladı.

Meclis'in millet egemenliğinin merkezi, bağımsızlığın nişanesi, milli birlik ve beraberliğin de ifadesi olduğunu anımsatan Gül, "Kuruluşun ilk adımı olmuş, kurtuluşun coşkusu ve heyecanı da bu çatı altında oluşturulmuştur. Millet egemenliğin tesis edildiği bu büyük günün yine bir bayram sevinciyle çocuklarımıza armağan edilmesi de elbette çok anlamlıdır." değerlendirmesinde bulundu. Gül, 23 Nisan 1920 ruhuyla çalışmaya, ilerlemeye devam edeceklerini kaydetti. - "Söz ve karar milletindir, milli egemenliğin asli sahibine aittir" 98 yıl önce devletin temelleri atılırken de milli iradenin esas alındığını anımsatan Gül, şöyle devam etti: "Bekamız da millet iradesiyle elbette sağlanacaktır. Söz ve karar milletindir, milli egemenliğin asli sahibine aittir. Demokrasilerde istikamet ancak ve ancak bu söz ve kararla tayin edilir. Milletin tercihi üzerinde hiçbir söz, irade söz konusu değildir. 15 Temmuz'da da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Milletin iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımıyorum' ifadesiyle ve milletimizin bu iradeye sahip çıkmasıyla, Gazi Meclis'te milletvekillerimizin duruşuyla da gerçekten demokrasimize bir kez daha altın harflerle bu söz ve kararlılık yazılmış, ifade edilmiştir."

16 Nisan'da anayasa değişikliğine milletin onay verdiğine değinen Bakan Gül, bugün getirilen düzenlemelerin, anayasal hükümlerin uyumuna yönelik birtakım düzenlemeler ihtiva ettiğini bildirdi. Gül, teklifin, cumhurbaşkanına kimlerin aday gösterilebileceği, Meclis'in teşekkülündeki milletvekili sayısı, milletvekili seçilme yaşı ve seçimlerin süresi gibi konularda anayasada düzenlenen hükümlerin tekrarı ya da yasal düzenleme ihtiva eden, gerektiren birtakım düzenlemelerden ibaret olduğunu belirtti. Bir kimsenin, aynı zamanda hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olamayacağı ve aday gösterilemeyeceğine dair düzenlemenin, sert kuvvetler ayrımı ilkesinin benimsendiği yeni sistemin zorunlu ve doğal bir sonucu olduğuna işaret eden Gül, siyasi partilerin, milletvekili ve mahalli idare seçimlerinin yanı sıra cumhurbaşkanlığı seçimleri için de çalışma yürütebilmelerine imkan tanınmasının da benzer bir zorunluluk icabı teklifte yer aldığını kaydetti. Anayasa değişikliklerinin cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili getirdiği önemli yeniliklerden birisinin de seçmenlere aday gösterme hakkının tanınması olduğunu anlatan Gül, "Ancak yine bu hakkın da yerinde, belirli bir düzen ve usul içerisinde kullanılması da gerekmektedir. Teklifin bu şekilde öngördüğü düzenlemelerin de hakkın özüne dokunmadan, seçmenler için külfet, zorluk doğurmadan akla, mantığa, hukuka uygun bir usul geliştirdiği görülmektedir." dedi.

Gül, 100 bin seçmenin desteğiyle aday gösterilecek kişilerin öncelikle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuracağını ve seçilme yeterlilikleri incelenip YSK tarafından karara bağlanacağını hatırlattı. Bakan Gül, teklifin bu düzenlemesiyle seçilme yeterliliği bulunmayan kişiler adına aday gösterme işlemleri yapılmasının önlenmesinin amaçlandığının anlaşıldığını bildirerek, YSK'nın seçilme yeterliliğini tespit ederek ilan ettiği kişiler için vatandaşların seçim kuruluna bizzat başvurarak teklifte bulunabileceklerini, bu başvurularında aday olarak göstermek istedikleri kişileri imzaladıkları beyannameyle desteklemiş ve teklif etmiş olacaklarını aktardı. - "Yurt dışındaki oy kullanma süreleri uzatılmakta" Adalet Bakanı Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Teklifte, yurt dışındaki seçime katılımı arttırıcı bir takım önemli düzenlemelerde yer almaktadır. Yurt dışındaki oy kullanma süreleri uzatılmakta, randevu usulü kaldırılmakta ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımızın herhangi bir temsilcilikte oy kullanabilmelerine imkan tanınmaktadır. Böylece de seçimlere katılım anlamında çok önemli ve anayasanın amir hükmünü de genişletici bir düzenleme yer almıştır.

Siyasi partiler yurt dışındaki her oy verme günü için yine ayrı bir sandık kurulu üyesi bildirebilecekler böylece de oy verme işlemlerinin daha siyasal denetim açısından önemli ve aktif bir katılımını sağlayacaktır." Teklifin, 24 Haziran seçimlerinin anayasaya uygun, düzenli ve sağlıklı biçimde yapılmasına imkan tanıyan düzenlemeler getirdiğini belirten Gül, bu nedenle teklifi olumlu bulduklarını ve hükümet olarak desteklediklerini ifade etti. 24 Haziran gününün, hükümetin ve yasamanın, milli egemenliğin bizatihi sahibi olan millet tarafından belirlenmesi adına çok önemli bir gün olduğunu ifade eden Gül, "Bu demokrasi şölenini, bayramını milletimizin büyük bir coşkuyla katılımıyla ve ülkemizin ilk cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş anlamındaki bu önemli değişikliklerin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu. Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise Meclis'te kabul edilen ve anayasa referandumu ile onaylanan anayasa değişikliğinin, siyasi partiler ve seçim kanunlarında bazı değişikliklerin yapılmasını gerekli kıldığını kaydetti.