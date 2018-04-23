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"Anayasa değişikliği uyum paketi" Anayasa Komisyonu'nda

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 20:36 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Birkan: - "Komisyonda bugün yapılanın tarihe not olarak düşülmesi gerekiyor" - CHP Çanakkale Milletvekili Erkek: - "Keşke uyum yasaları çıktıktan sonra seçime gidilseydi, bu karar daha doğru ve etik olurdu"

AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, "Komisyonda bugün yapılanın tarihe not olarak düşülmesi gerekiyor." dedi.

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde milletvekilleri söz aldı.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, "Eğer gerçekten samimi isek, Meclis'i bu kadar önemsiyorsak, 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyorsak, o zaman Meclis'in saygınlığını, itibarını ve gücünü hep birlikte korumalıyız." şeklinde konuştu.

"OHAL sürecinde gerçekleştirilen Anayasa referandumu ile siyasi gücün Meclis'ten alınarak ve Meclis devre dışı bırakılarak saraya kaydırılması amaçlanmıştır ve bu da memleketimiz için hiç iyi olmamıştır." diyen Erkek, OHAL'de seçime gidilmemesi gerektiğini söyledi.

CHP'li Erkek, OHAL kaldırıldıktan sonra seçime gidilmesinin daha doğru olacağını belirtti.

Muharrem Erkek, "Erken seçim kararı alınmış ama Anayasa değişikliğine uyum teklifi daha bugün komisyon huzuruna geliyor." eleştirisinde bulundu.

Son Anayasa değişikliği ile "Cumhurbaşkanının herhangi bir partiye üye olamayacağı" hükmünün Anayasa'dan çıkarıldığını ama buna ilişkin kanunda düzenleme yapılmadığını ifade eden Erkek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumu kanuna açıkça aykırıdır. Referandumdan sonra, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda ilgili fıkranın değiştirilmesi gerekirdi. Bütün bunlar, sarayın ne kadar hukuku hiçe saydığını gösteren delillerdir. Anayasa değişikliğinden sonra 6 ay içerisinde uyum yasalarının çıkarılması gerekiyordu ama o da çıkarılmadı. Keşke uyum yasaları çıktıktan sonra seçime gidilseydi, bu karar daha doğru ve etik olurdu."

- "Seçmen, istediği ilçe seçim kuruluna imza verebilsin"

Cumhurbaşkanının 100 bin imza ile aday gösterilebileceği konusunda da görüşlerini açıklayan Erkek, isteyen seçmenin dilediği seçim kuruluna giderek, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda imza verebilmesi gerektiğini söyledi.

CHP'li Erkek, cumhurbaşkanı adayının maliye veznesine yatırması gereken paranın fazla olduğunu ifade ederek, "Bu para en yüksek derecedeki devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarının 10 katı değil (131 bin lira), 3 katı veya 5 katı olabilir." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de seçim kararı alan Meclis'te akşam saatlerinde bu tekliflerin görüşülmesini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı adayının 100 bin imza ile aday gösterilebilmesi konusunun önemine işaret eden Emir, "Bu konuda teklifte doyurucu bir cevap alamıyorum." diye konuştu.

HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ise seçime gidilemeyecek şartlarda baskın bir seçime maruz bırakıldıklarını kaydetti.

- "Meclis'in devre dışı bırakıldığı eleştirisini kabul edemiyorum"

AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Meclis'in devre dışı bırakıldığı, çalıştırılmadığı eleştirisini kabul etmediğini ifade ederek, "Çünkü bu Meclis 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bile toplanan bir Meclis." ifadesini kullandı.

Komisyonda bugün yapılanın tarihe not olarak düşülmesi gerektiğine işaret eden Birkan, "(Saray, tek adam) denildi.... Bu tabirleri kabul etmiyorum. Cumhurbaşkanımız her girdiği seçimi kazanmıştır ve halkın oylarıyla doğrudan seçilmiş bir Cumhurbaşkanıdır." dedi.

AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da bu seçimin baskın bir seçim olmadığını söyledi. Türkiye'de OHAL ve sıkıyönetim dönemlerinde seçime gidildiğini belirten Akbaşoğlu, "OHAL'de seçime gidilmez" diyen CHP'lilere, "Bu tekerlemeleri tekrarlamayalım lütfen." dedi.

Sataşma gerekçesiyle söz alan CHP'li Erkek, OHAL'de seçim yapılmaması gerektiği görüşünü yineledi.

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