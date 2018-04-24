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"Anayasa değişiklik uyum paketi" TBMM Genel Kurulu'nda

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 19:05 | Son Güncelleme

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler başladı

TBMM Genel Kurulunda, 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde uygulanacak hükümleri içeren anayasa değişikliğine ilişkin teklifin görüşmelerine başlandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın imzasını taşıyan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde ilk sözü CHP Ankara Milletvekili Murat Emir aldı.

Öte yandan, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.

Teklif üzerine söz alan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, teklifin "Siyasi Propaganda Eşitlik Kurulu" kurulmasına ilişkin olduğunu belirtti.

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anayasa değişiklik uyum paketi genel kurul

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