"Anayasa değişiklik uyum paketi" TBMM Genel Kurulunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Devlet Bahçeli'nin bir sözüyle erken seçime giden bir Cumhurbaşkanı durumuna düştüğünü" ileri süren Emir, "Ortak mı karar aldınız? Bu plan kimin? Çünkü 25 Haziran bizim açımızdan demokrasimizin kurtulduğu, Meclisimizin tekrar onuruna ve işlevselliğine kavuştuğu, milli egemenliğin saraydan alınıp tekrar bu Meclise getirildiği ve Türkiye'nin aydınlığa kavuştuğu bir gün olurken sizin için kavga günü olacak. Birbirinize 'kim bunu yaptı' diye soracaksınız" görüşünü dile getirdi.

Erken seçim kararı alınırken çok acele edildiğini öne süren Emir, siyasi ve ekonomik krizler yaşanmadan seçimlerin yapılmak istendiğini savundu.

CHP gruba adına söz alan Ankara Milletvekili Murat Emir, her şeye rağmen teklifi desteklediklerini ve seçime hazır olduklarını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın imzasını taşıyan, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi tümü üzerindeki görüşmelerde siyasi parti temsilcileri söz aldı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Emperyalizmin sınırlarımıza demirlediği, ülkemizle ilgili kirli senaryo ve karanlık planlamalar yaptığı bir dönemde, milletimiz bekasına, beraberliğine ve kaderine sahip çıkacaktır." dedi.

MHP adına söz alan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yasama, yürütme ve yargı organlarının güçlendiği; siyasi ve toplumsal uzlaşmanın ön plana çıktığı, milli iradenin doğrudan tecelli ve temerküz ettiği bir yönetim yapısı olduğunu söyledi.

Sistemle Türkiye'nin önünün açılacağını anlatan Kalaycı, "Türkiye 24 Haziran'da sandığa gidecek. Emperyalizmin sınırlarımıza demirlediği, ülkemizle ilgili kirli senaryo ve karanlık planlamalar yaptığı bir dönemde, milletimiz bekasına, beraberliğine ve kaderine sahip çıkacaktır. Tuzaklar nafiledir. Oyunlar boşunadır.

Siyaseti karaborsaya çeviren, karmaşık ve kaotik zihniyetleriyle sistem bunalımı, hatta rejim krizi çıkarmak için ellerini ovuşturan müflis siyaset erbabına Türk milleti hak ettiği cevabı verecek, demokratik bedeli ödettirecektir.

Büyük Türkiye'ye giden yol bizzat Cumhur İttifakından geçmektedir." diye konuştu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da kanun teklifini ve OHAL şartlarında seçime gidilmesini eleştirdi.