"Anayasa değişiklik uyum paketi" TBMM Genel Kurulu'nda

Mersin'de 23 Nisan gösterisinin "çocukların kıyafetleri nedeniyle" yarıda kesildiğinin belirtilmesi ve bu kişiler hakkında işlem yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine de Gül, "Konuyla ilgili MEB idari soruşturma başlattı. Soruşturmanın sonucunu biz de takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gül, "Şu anki mevzuatımızda, grup kuranların hazine yardımı alması için bir düzenleme yoktur." diye konuştu.

Yeni hakim ve savcı alımlarının, kasım ya da aralık ayında yapılmasının planlandığını bildiren Gül, bu yıl sonuna kadar göreve başlamak üzere 15 bin 500 adliye ve ceza infaz personelinin alınacağını, bununla ilgili de yakın zamanda ilana çıkacağını kaydetti.

Adliyelere ilişkin soru üzerine de Bakan Gül, yargı hizmetinin en yakın yerde verilmesi konusunda çalışmaları gözden geçirdiklerini ifade etti.

İnfaz koruma memurlarına ilişkin soru üzerine de Gül, infaz koruma memurlarına ilk kez hükümetleri döneminde yıpranma hakkı tanındığını anımsatarak, diğer özlük haklarına ilişkin çalışmaların da dikkatle takip edildiğini dile getirdi.

FETÖ darbe teşebbüsüne ilişkin davalarda, askerlere verilen cezalara ilişkin soru üzerine de Gül, yargının bağımsız ve tarafsız olduğuna dikkati çekti. Gül, mahkemelerin verdiği kararlara ilişkin temyiz yolunun açık olduğunu, Anayasa Mahkemesi ve AİHM düzeyinde de itirazda bulunulabileceğini söyledi.

Masumiyetin simgesi olan çocukların bu şekilde rencide edilmesini asla tasvip etmeyeceklerinin altını çizen Gül, cezai soruşturma gerekmesi halinde MEB'in ihbarda bulunacağını, bu durumda da cumhuriyet başsavcılarının gerekeni yapacağını söyledi.

- "Ciddi bir belirsizlik dönemine gireceğiz"

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında şahsı adına söz alan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Türkiye'nin, parlamenter rejim olarak sürdürdüğü 140 yıllık bir siyasal tarihini bu seçimlerle büyük ölçüde noktalayarak, ileride ne olacağı bilinmeyen, başka hiçbir ülkede uygulanmamış, altyapısı oluşturulmamış, hukuki güvenliği olmayan bir akıbete doğru koşar adım gittiğini öne sürdü.

Gök, "Kuramlar ve kurallar konusunda seçimleri kim kazanırsa kazansın, hangi partinin cumhurbaşkanı adayı kazanırsa kazansın ciddi bir belirsizlik dönemine gireceğimiz muhakkaktır. Böyle bir tablo, önümüzdeki sürecin Türkiye açısından çok sıkıntılı olacağını da bizlere yaşatacaktır, bunu yaşayarak hep birlikte göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ise Cumhurbaşkanlığı sistemi için yapılan hazırlıkların taçlanacağı yeni Türkiye'nin düğün gününün belli olduğunu belirterek, "Düğün gününün adı 24 Haziran'dır. 24 Haziran seçimleri Türkiye'nin düğün günü olacaktır." dedi.