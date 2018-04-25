"Anayasa değişiklik uyum paketi" TBMM Genel Kurulu'nda

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "İhtiyaç ve gereklilik ortadan kalkarsa elbette OHAL de ortadan kalkacaktır." dedi.
TBMM Genel Kurulu'unda AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın imzasını taşıyan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, birinci bölüm üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
OHAL'e ilişkin bir soru üzerine Gül, OHAL'in bir ihtiyaçtan dolayı ilan edildiğini ve herkesin bu ihtiyacın ortadan kalkmasını istediğini ifade etti.
FETÖ mensuplarının takiye ile kendilerini gizlediklerini anımsatan Gül, "İhtiyaç ve gereklilik ortadan kalkarsa elbette OHAL de ortadan kalkacaktır. Zorunluluktan kaynaklı bir düzenlemedir. Bunu kalkıp farklı yöne çekmenin bir anlamı bulunmamaktadır." diye konuştu.
FETÖ davalarında askerlerin ceza almasına ilişkin soru üzerine de Gül, ister er ister binbaşı ister general olsun, hiç bir üstün altına "darbe yapın" diye emir veremeyeceğini söyledi.
Böyle bir emir verilse bile kimsenin bu emre uyamayacağını belirten Gül, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, eğer birine ateş açıp öldürüyorsa, şehit ediyorsa, ister er ister sivil olsun bunun hesabını verecektir. Müebbet alan erdir ya da rütbelidir, bunu mahkeme takdir ediyor. Ancak hiçbir üniforma FETÖ irtibatını gizleyemez. Yargılanan darbecilerdir. Yüzlerce er de beraat etmektedir. Ama eğer o vakada bir şehidimiz varsa, hangi erden saldırıyla o fiil gerçekleştiyse onun hesabını verecektir." ifadelerini kullandı.
Bu konularda yargı yolunun açık olduğuna işaret eden Gül, yargılamayı hükümetin değil mahkemelerin yaptığını kaydetti.
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