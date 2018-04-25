"Anayasa değişiklik uyum paketi" TBMM Genel Kurulu'nda

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz,"Cumhur İttifakı'ndan terör örgütleri, Avrupa, Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini istemeyenler, terör örgütü sözcülüğü yapanlar rahatsız" dedi. TBMM Genel Kurulunda, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın imzasını taşıyan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, zaman zaman yaşanan tartışmalar eşliğinde sürüyor. Teklifin birinci bölümü üzerinde İYİ Parti adına söz alan Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın, partilerine katılan 15 milletvekilinin İYİ Parti sıralarında oturmadıklarını, bu konuda Meclis Başkanlığını göreve davet ettiğini anımsattı. Halaçoğlu, "Bizim sıralarımızda kimin oturup oturmayacağına karar verecek sadece biziz. Bu, yakışık almayan bir ifadedir. Hiçbir partinin kendi içişlerine başka bir partinin karışması doğru değil." dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün, seçime girmemiş ve grup kurmuş bir partinin Hazine yardımı alamayacağını açıkladığını hatırlatan Halaçoğlu, "Hazine yardımı almak için grup kurmayı bırakın bir tarafa, şu an grup kurduğumuz için tahsis edilen arabaları bile kullanmıyoruz. Bunu sadece demokrasi adına yapılan bir işlem olarak herkesin görmesi gerekir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı adaylarının Meral Akşener olduğunu dile getiren Halaçoğlu, "Herhangi bir kimseyle de ittifak kurmuyoruz, ittifak kurma ihtiyacını da hissetmiyoruz." ifadelerini kullandı. MHP Grup Başkanvekili Akçay, "Bu konuyla ilgili muhatabım Meclis Başkanlığıdır, sayın konuşmacı değildir. Kastettiğim de zaten CHP'den istifa edip İP'ye geçen milletvekillerine ilişkindir. Biz kimin nerede oturacağına karar verecek değiliz fakat milletvekilleri olarak Meclis'teki yerleşik kural, teamülleri de hatırlatmakta fayda gördük." değerlendirmesini yaptı. Halaçoğlu da bu sözlere "TBMM'nin her koltuğunda milletvekili oturabilir çünkü milletvekili Anayasamıza göre seçildikten sonra bulunduğu sadece ilin veya partinin değil Türkiye'nin milletvekilidir. Ama 'İP' diyerek bizi aşağılamaya kalkışıyorlarsa şunu belirteyim: Biz ipin ne olduğunu biliyoruz, kimin kime ip attığını da biliyoruz." karşılığını verdi. - "Kirli ittifak" tartışması CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Arkadaşlarımız CHP'nin bağrındadır, burada oturacaklar. Düne kadar küfrü eksik etmeyenler bir kirli pazarlıkla oturmuşlar, anlaşmışlar, al gülüm ver gülüm yapmışlardır. Eğer eleştirilecek birileri varsa onlardır, 15 demokrasi kahramanı değildir." diyerek tartışmaya katıldı.