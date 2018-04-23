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Anayasa Komisyonu'nun uyum mesaisi başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 18:18 | Son Güncelleme

Uyum yasası olarak bilinen Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri Anayasa Komisyonu’nda başladı.

Anayasa Komisyonu'nun uyum mesaisi başladı

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uyum yasası Anayasa Komisyonu

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