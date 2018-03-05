HABER

Anayasa Komisyonu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 18:23 | Son Güncelleme

TBMM Anayasa Komisyonu, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeleri de içeren teklifi görüşmek üzere toplandı.TBMM Anayasa Komisyonu AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

TBMM Anayasa Komisyonu, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeleri de içeren teklifi görüşmek üzere toplandı.
TBMM Anayasa Komisyonu AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Komisyon, alt komisyonda aynen kabul edilen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşüyor.

Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
İstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporuİstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ak Parti İl Başkan Adayı İbrahim Ethem Taş

Ak Parti İl Başkan Adayı İbrahim Ethem Taş

AK Parti'den flaş Abdullah Gül yorumu: CHP söylentileri...

AK Parti'den flaş Abdullah Gül yorumu: CHP söylentileri...

CHP'li Köksal: Sentetik zehir olarak tabir edilen nişasta bazlı şeker tüketeceğiz

CHP'li Köksal: Sentetik zehir olarak tabir edilen nişasta bazlı şeker tüketeceğiz

AK Parti Antalya İl Başkan adayı belli oldu

AK Parti Antalya İl Başkan adayı belli oldu

Yedi Başak’tan Vali Yerlikaya’ya ziyaret

Yedi Başak’tan Vali Yerlikaya’ya ziyaret

CHP Konak İlçe Başkanı Başak, istifa edeceğini duyurdu (2)

CHP Konak İlçe Başkanı Başak, istifa edeceğini duyurdu (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.