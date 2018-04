Anayasa Komisyonu toplandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Suriye’de yapılan operasyonlar ve bölgemizde yaşanan tarihi gelişmeler Türkiye’nin yeni siteme geçmesinin ve böylece belirsizliklerin bir an evvel gerekli kılmıştır. Görülmektedir ki 3 Kasım 2019 tarihine kadar geçirilecek her gün halkımızın beklentisini ve eski sistemin sancılı yanlarından doğabilecek belirsizlikleri arttırmaktadır" dedi.

Anayasa Komisyonu erken seçim teklifini görüşmek üzere toplandı. Hükümet adına Abdulhamit Gül konuştu. Bakan Gül, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin bastırılması Türkiye ve siyaseti açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyleyerek, "Darbe girişimimin başlangıcından itibaren milletimizin büyük gayretiyle darbe girişimi bastırılmıştır. 15 Temmuz esasen bize millet, devlet olarak birlik ve beraberlik ruhunu ve buna duyulan özlemi açık bir şekilde göstermiş, o gün ve sonrasında milletçe birbirimize kenetlendiğimiz tarihi günleri hep beraber yaşadık. Milletimizin bu tarihi duruşu 7 Ağustos tarihinde Yenikapı’da yapılan büyük bir miting ve ruhla yine milli mutabakatın, bir Cumhur mutabakatının temelini oluşturmuştur" dedi.

Bakan Gül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde milletin yürütme ve yasamayı doğrudan seçeceğini kaydederek, "Meşruiyetin kaynak olan iradesi yönetime daha etkin bir şekilde yansıyacaktır. Böylece hükümetin kurulamama riski de doğmayacaktır. Uyum sürecinin sağlanması ve bu konudaki çalışmalarda kamuoyu nezdinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi huzurunda gerçekleştirilen bir süreci yaşadık. Milletimizin yeni hükümet sistemine ’evet’ demesiyle artık daha fazla beklemenin gereği kalmadığını ve milletin cevabını hayata geçirmenin tarihin bizi getirdiği noktada bir zaruret halini aldığı kuşkusuzdur. Suriye’de yapılan operasyonlar ve bölgemizde yaşanan tarihi gelişmeler Türkiye’nin yeni siteme geçmesinin ve böylece belirsizliklerin bir an evvel gerekli kılmıştır. Görülmektedir ki 3 Kasım 2019 tarihine kadar geçirilecek her gün halkımızın beklentisini ve eski sistemin sancılı yanlarından doğabilecek belirsizlikleri arttırmaktadır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkkale Milletvekili Bülent Turan, meşruiyet yarışılmayacak bir hükümet olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 52 oy alarak Cumhurbaşkanlığı görevine geldiğini ifade etti. Turan, bölgede yaşanan gelişmelerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesinin zorunluluğuna işaret ederek, milletin beklediği kararı almaları gerektiğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa milletvekili Erkan Akçay da, teklifin Türkiye’ye ve millete hayırlı olmasak dileyerek, Bahçeli’nin seçimin gerekliliklerini teferruatlı şekilde anlattığını kaydetti. Akçay, Türkiye’nin gündeminde uzun zamandır seçim konusu olduğunu söyleyerek, 16 Nisan referandum öncesinde ve soyasında çeşitli ortamlarda erken seçim önerileri devam ettiğini belirtti.