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Anayasa Komisyonu uyum yasalarını görüşmek üzere toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 18:47 | Son Güncelleme

Anayasa Komisyonu uyum yasalarını görüşmek üzere toplandı.Anayasa Komisyonu Başkan Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Anayasa Komisyonu uyum yasalarını görüşmek üzere toplandı.
Anayasa Komisyonu Başkan Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.

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