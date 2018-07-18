HABER

Anayasa Mahkemesinden üç siyasi parti için karar

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2018 19:12 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi'ni dağılmış sayarak hukuki varlığının sona erdirilmesine hükmetti - Yüksek Mahkeme, Hak ve Huzur Partisi'nin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdirilmesi talebini ise reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi'ni dağılmış sayarak hukuki varlıklarının sona erdirilmesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesinin (AYM) Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Kasım 2013'te kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına vererek tüzel kişilik kazanan Engelsiz Yaşam Partisi hakkında hazırladığı iddianamede, "partinin kendiliğinden dağılma hali ve buna bağlı hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesini" istedi.

Yüksek Mahkemece yapılan incelemede, ilk büyük kongresinde zorunlu organlarını oluşturmadığı tespit edildiğinden Engelsiz Yaşam Partisi'nin dağılmış sayılmasına, hukuki varlığının sona erdirilmesine, partinin tüm mallarının Hazine'ye geçmesine karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, 8 Nisan 2015'te tüzel kişilik kazanan Yenilikçi Türkiye Partisi'nin de ilk büyük kongresini yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi istendi.

Yüksek Mahkeme, bu partinin de büyük kongresini yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı tespitini yaparak, Yenilikçi Türkiye Partisi'nin dağılmış sayılmasına, hukuki varlığının sona erdirilmesine ve partinin tüm mallarının Hazine'ye geçmesine hükmetti.

- Hak ve Huzur Partisi için ret

Anayasa Mahkemesi, Hak ve Huzur Partisi'nin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdirilmesi talebini ise reddetti.

Yüksek Mahkeme, yaptığı incelemede partinin hukuki varlığını devam ettirme yönündeki iradesini ilk büyük kongresini toplayarak ortaya koyduğunu tespit ederek, Hak ve Huzur Partisi'nin "kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi" talebinin reddine karar verdi.

PARTNERGöçmendi milyoner oldu! Serveti dudak uçuklatıyorGöçmendi milyoner oldu! Serveti dudak uçuklatıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!
İYİ Parti'de deprem!İYİ Parti'de deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi Engelsiz Yaşam Partisi Hak ve Huzur Partisi Resmi Gazete Yenilikçi Türkiye Partisi

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak yorumu

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!

İYİ Parti'de deprem!

İYİ Parti'de deprem!

Son dakika! Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li milletvekili hakkında suç duyurusu

Son dakika! Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li milletvekili hakkında suç duyurusu

Büyük Birlik Parti (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den bedelli itirazı: 15 bin TL rakamı adil değil!

Büyük Birlik Parti (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den bedelli itirazı: 15 bin TL rakamı adil değil!

CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak

CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.