Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Güçlü kadın geleceğin, güçlü Türkiye'nin teminatı. Muhalefetin, 'Kadına önem veriyoruz' diye söz söylemeye kalktığı ortamda, bugün gelinen noktada anayasada kadına pozitif ayrımcılığı getirdik." dedi. Bakan Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanlığında kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi. Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, AK Parti için kadın kollarının çok önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de kadınlar için çok şey yaptığını aktaran Tüfenkci, sadece sözde değil, uygulamaya geçirdikleri icraatlarla kadınlar konusunda Türkiye'de adeta bir devrim yaptıklarını ifade etti. Tüfenkci, imam hatiplilere uygulanan katsayı ile başörtülü kardeşlerine uygulanan ayrımcılığı hatırladıklarında, bugün geldikleri noktada Allah'a şükrettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu: "Bizzat hemcinsleriniz tarafından ayrıma tabi tutulan bir dönemden bugün herkesin eşit ve özgürce gerek kamuda, gerekse özelde çalışabildiği, kamunun her bölümünde, biriminde rahatlıkla görev yapılabilen bir konuma geldik. Esasında bu kadın mücadelesi açısından dünyada da bir devrim. Şu veya bu şart öngörülmeden herkesin bulunduğu ortamda inancını yaşayabildiği ve görevini layıkıyla yapabildiği bir dönemi sizlerin desteği, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Allah'a hamdolsun bu kadrolar gerçekleştirdi."

- "Güçlü kadın geleceğin, güçlü Türkiye'nin teminatı" AK Parti kadın kollarının başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Tüfenkci, güçlü kadının güçlü Türkiye'nin teminatı olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Muhalefetin, 'Kadına önem veriyoruz' diye söz söylemeye kalktığı ortamda, bugün gelinen noktada, anayasada kadına pozitif ayrımcılığı getirdik. Allah'a hamdolsun. Bugün o sözde kadın derneklerinin tamamının lafla yapmaya çalıştığı icraatların daha büyüğünü, kendi medeniyetimize, Türk örf ve kültürüne yakışır şekilde hayata AK Parti geçirdi. Dolayısıyla sizlerin anlatacağı çok şey var. Sizlerin herkese ama herkese söyleyeceğiniz çok söz var. Düne göre bugün çok daha güçlüyüz." Tüfenkci, 2019 seçimlerinin ardından Türkiye'nin daha da güçleneceğini ifade ederek, "Eğer biz bugün Cerablus'ta, Bab'da, Afrin'de operasyon yapabiliyorsak ve bu operasyonları başarıyla sürdürebiliyorsak, bu sizlerin yerli ve milli duruşuyla beraber, bizim Cumhurbaşkanımızın, liderimizin, başkomutanımızın, siyasetin becerisi sayesindedir." dedi.

-"Silahlarımızda yerlilik oranlarımız yüzde 68'lerde" Tüfenkci, Türkiye'nin artık kendi milli gemisini, denizaltısını yaptığını hatırlatarak, "Bugün silahlarımızda yerlilik oranlarımız yüzde 68'lerde, bu önemli bir başarı. Askerlerimiz Afrin'de başarıyla kısa zamanda operasyonlarını tamamlıyorlarsa, bu bizim, AK Parti'nin milli ve yerli silah sanayisine vermiş olduğu önemle. Bugün pamuklu kumaşları herkes üretebiliyor, Türk girişimcisi üretebiliyor hem de dünya ile yarışabilecek şekilde yapıyor. Biz devlet olarak oraları girişimcilerimize bırakmalı, girişimcinin sermayesi yetmediği noktada devlet olarak bizim elimizi taşın altına koymamız lazım." diye konuştu. - "Kadınların karar alma mekanizmalarındaki rolleri arttı" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da kadınların kendilerini her ortamda büyük destek verdiğini söyledi. Çalık, partilerinin oy aldığı kesimlere bakıldığında kadınların oy oranının erkeklerden daha fazla olduğunu belirterek, bunun artarak devam etmesini diledi. Kadınların önemine dikkati çeken Çalık, şu değerlendirmede bulundu:

"AK Parti ile kadınların karar alma mekanizmalarındaki rolleri artmış vaziyette. 1934'teki kadınların seçme seçilme hakkı alındığı andan itibaren yüzde 4,1'lik Meclisteki temsil hakkı, bugün yüzde 14,5 çıkmış vaziyette. TBMM'de kadın temsili gibi belediye meclislerinde, belediye başkanlıklarında, il genel meclislerinde de kadın temsil oranı her geçen gün artmaya devam ediyor. AK Parti ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan, kadınlarımızı sadece siyasette perdenin arkasında değil, en ön safta hem yer verdi, birlikte mücadele etti hem de karar mekanizmalarında yer almalarını sağladı." - Evi yanan ailelere ziyaret Öte yandan, Bakan Tüfenkci, Yeşilyurt ilçesinde çıkan yangında evleri zarar gören Nergiz Bakırcı ve Sevim Özberber'i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yeşilyurt Belediyesi ve Kaymakamlıkça Bakırcı ve Özberber'in zarar gören evlerinin tadilatının yapılacağı öğrenildi. Bakan Tüfenkci, daha sonra Dabakhane Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. - Tüfenkci, Malatya Barosu'nun programına katıldı

Bakan Tüfenkci Malatya Barosunca 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa da katıldı. Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, avukatlığı zevkle yaptığını belirterek, hukukçu kimliğiyle her zaman övündüğünü söyledi. Meslektaşlarının mücadelesine saygı duyduğunu aktaran Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişimini ülkeye yaşatanların hukuk ve adalet çerçevesinde hesap vermesi noktasında avukat, hakim ve savcıların başarıyla mücadele ettiğini ifade etti.

"Anayasada kadına pozitif ayrımcılığı getirdik"

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: "Güçlü kadın geleceğin, güçlü Türkiye'nin teminatı. Muhalefetin 'Kadına önem veriyoruz' diye söz söylemeye kalktığı ortamda, bugün gelinen noktada, anayasada kadına pozitif ayrımcılığı getirdik" - "Düne göre bugün çok

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