HABER

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2018 20:24 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Anıtkabir ziyaretinde karşılaştı. Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın omuz omuza çarpıştığı görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINA GÖRE SOYLU, ALBAYRAK'A OMUZ ATTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Anıtkabir ziyareti bittikten sonra araçlarına geçerken omuz omuza çarpıştı. Sosyal medya kullanıcıları Süleyman Soylu'nun Berat Albayrak'a bilerek omuz attığı yorumunda bulundu.

Görüntülerde daha önceleri aralarında kavga ettikleri yönünde iddialar olan iki isimden Süleyman Soylu’nun, tören bittikten sonra makam aracına doğru giderken, Berat Albayrak’a omuz attığı ve daha sonra bakarak güldüğü görülüyor.

PARTNERBu kadarına da pes! Yok böyle ilanBu kadarına da pes! Yok böyle ilan
CHP'li Usluer: Olağanüstü kurultay için 630 imza toplandı (2)CHP'li Usluer: Olağanüstü kurultay için 630 imza toplandı (2)
CHP'li Torun: İmzaların mükerrer olup olmadığına bakılacakCHP'li Torun: İmzaların mükerrer olup olmadığına bakılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu Berat Albayrak Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı! Süleyman Soylu berat albayrak çarpışma süleyman soylu berat albayrak omuz Anıtkabir

En Çok Okunan Haberler

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

TC Kimlik numarasının sırrı!

TC Kimlik numarasının sırrı!

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaye Usluer'in açıklamasında dikkat çeken Atatürk ve AK Parti detayı

Gaye Usluer'in açıklamasında dikkat çeken Atatürk ve AK Parti detayı

Devlet Bahçeli'den ABD'ye yaptırım tepkisi!

Devlet Bahçeli'den ABD'ye yaptırım tepkisi!

İYİ Parti'de istifa

İYİ Parti'de istifa

Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun eşini ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun eşini ziyaret etti

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor

Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.