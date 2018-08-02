Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Anıtkabir ziyareti bittikten sonra araçlarına geçerken omuz omuza çarpıştı. Sosyal medya kullanıcıları Süleyman Soylu'nun Berat Albayrak'a bilerek omuz attığı yorumunda bulundu.
Görüntülerde daha önceleri aralarında kavga ettikleri yönünde iddialar olan iki isimden Süleyman Soylu’nun, tören bittikten sonra makam aracına doğru giderken, Berat Albayrak’a omuz attığı ve daha sonra bakarak güldüğü görülüyor.
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