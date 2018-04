Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna: “AK Parti olarak bütün seçimlere her an hazırız”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Başkent’in su sıkıntısının olmadığını ve metrolara yakın uygun okullara yer altı otoparkları yapmayı düşündüklerini belirtti. Tuna, ayrıca erken seçimle ilgili, “AK Parti olarak bütün seçimlere her an hazırız” dedi.

Ankara’da bir TV programının canlı yayınına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, TV’nin Ankara Haber Müdürü Ahmet Rıfat Albuz’un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. AK Parti’nin her an her seçime hazır olduğunu vurgulayan Tuna, “AK Parti her an bütün seçimlere hazır bir partidir. Hatta seçim bittikten sonraki gün bile bir sonraki seçimlere hazırlık yapan bir partiyiz. Seçim bugün olmuş yarın olmuş bu bizim teşkilatlarımızı etkileyecek bir durum değil. Biz seçimlere göre değil, nesillere göre iş yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kendisinin yerel seçimlerde aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise Başkan Tuna, “Aday olunmaz, aday gösterilir. Partimizin yetkilileri bana nasıl bir görev verirse ben onu en iyi şekilde yaparım. Partim beni en ücra köşelere afiş asmaya da gönderse onu da en iyi şekilde yapmaya gayret ederim. Afişi en düzgün, en muntazam nasıl asabilirsem ona çabalarım” yanıtını verdi.