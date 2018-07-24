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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TSK tarafından yürütülen operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK'lı teröristlerinin cenaze törenlerine katılan 4 HDP milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan açıklamaları nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2018 09:20 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TSK tarafından yürütülen operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK'lı teröristlerinin cenaze törenlerine katılan 4 HDP milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan açıklamaları nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Buldan hakkında soruşturma başlatıldı.


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