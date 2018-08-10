Ankara'da bomba kulis: Kılıçdaroğlu bugün açıklayacak!

Sürecin uzamaması için dün açıklanması beklenen MYK’yi Kılıçdaoğlu’nun bugün yazılı bir açıklamayla ilan edeceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu ’nun yeni MYK’da parti içi tansiyonu düşürmek için ‘’denge’’ gözeteceği, bu nedenle seçimli olağanüstü kurultay için imza verenlere de yer vererek o kanatta bir kırılma yaratılabileceği belirtiliyor. Kısa süre kalan seçimler nedeniyle yerel yönetimlerde başarı kazandıracak, örgütten gelen isimlere yer verilmesi de gündemde.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTEYENLER MYK'DA OLMAYACAK



Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, 17 olan genel başkan yardımcılığı sayısının 12’ye düşürülmesinin planlandığı belirtilirken, yerel seçimlerde belediye başkanlığı isteyenlerin, yeni MYK’da olmayacağı konuşuluyor. Kulislerde yeni MYK’de görev verilebilecek isimler arasında, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı için Oğuz Kaan Salıcı’nın adı öne çıkıyor. Hukuk İşleri için Haluk Pekşen, Eğitim Politikaları için Yıldırım Kaya isimleri dillendirilirken, Yüksel Taşkın, Yunus Emre, Gökhan Zeybek, Orhan Sarıbal yeni MYK’de adı geçenler arasında. Bülent Tezcan’ın alanının değiştirilip kendisinin kalabileceği ifade edilirken, Gamze Akkuş İlgezdi, Faik Öztrak, Ünal Çeviköz gibi mevcut MYK’de yer alan isimlerin yeni MYK’de da olabileceği belirtiliyor.