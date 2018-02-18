Ankara'da kritik görüşme sona erdi! Seçim ittifakı...

AK Parti-MHP ittifakı için Beştepe'de önemli bir randevu vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de görüştü. Saat 17.30'da başlayan görüşme 45 dakika sürdü.

AK Parti ve MHP'nin seçim ittifakının yasal altyapısını hazırlamak üzere kurduğu milli mutabakat komisyonu modellere ilişkin çerçeveyi hazırladı.

Yüzde 10 seçim barajının korunması, en az yüzde 3 oy alan olan siyasi partilere hazine yardımının sürmesi konularında mutabakat sağlandı. İttifakla seçime girecek partilerin kurumsal kimliklerinin korunması, oy pusulasında ittifak çatısı altında katılan partilerin amblemlerinin bulunması konusunda da görüş birliği var.