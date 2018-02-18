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Ankara'da kritik görüşme sona erdi! Seçim ittifakı...

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2018 17:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi.

Ankara'da kritik görüşme sona erdi! Seçim ittifakı...

AK Parti-MHP ittifakı için Beştepe'de önemli bir randevu vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de görüştü. Saat 17.30'da başlayan görüşme 45 dakika sürdü.

AK Parti ve MHP'nin seçim ittifakının yasal altyapısını hazırlamak üzere kurduğu milli mutabakat komisyonu modellere ilişkin çerçeveyi hazırladı.

Yüzde 10 seçim barajının korunması, en az yüzde 3 oy alan olan siyasi partilere hazine yardımının sürmesi konularında mutabakat sağlandı. İttifakla seçime girecek partilerin kurumsal kimliklerinin korunması, oy pusulasında ittifak çatısı altında katılan partilerin amblemlerinin bulunması konusunda da görüş birliği var.

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erdoğan Bahçeli seçim ittifakı MHP ak parti

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Görüşseler ne olacak bilinmeyen birşeymi var , bozacı ve Şıracı.
Bundan aylar önce "___Bu Topraklarda Reis ve Bahçeli gibiler ve Onların yanında olanlar Herhangi bir mevzuuda Mutâbık kalmışlarsa geriye kalanlar sadece izler Bu; 1071 de de öyleydi 1453 te de öyle old 1920 de de değişmedi 15 Temmuzda da devam etti___" dediğimde kuduranlar görmedilermi EL BAB ta da CERABLUSTADA AFRİN de de sürdü Bundan sonrada böyle olacak
Devlet Bahçeli şu düştüğün durumlara bak. Akp'nin oyunun üzerine senin katkın en fazla %2-3 olur. Senin arkandan gelen kitlenin de akp seçmeni gibi algı yeteneği sıfıra yakın kişilerden oluştuğunu herkes biliyor.
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