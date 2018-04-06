Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu

'İki gün önce “derin” muhalefet kulislerinde en çok konuşulan ve tutulan formülü dinledim' diye yazan Zeyrek, ikinci turda CHP adayının, 'başkan yardımcıları' formülü ile Kürt, muhafazakar ve milliyetçi seçmenleri yanına çekmeye çalışacağını belirtti.

Zeyrek, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

Örneğin Kılıçdaroğlu aday olur ve ikinci tura çıkarsa, İYİ Parti, Saadet Partisi’nin belirleyeceği iki ismi başkan yardımcısı olarak ilan edecek. Bu isimler Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu da olabilir. HDP bu denklemin dışında tutulur mu? Sanmıyorum. Celal Doğan gibi geçmişte CHP çatısı altında, Dengir Mir Mehmet Fırat gibi AK Parti çatısı altında bulunmuş, PKK’ya tavır koymuş bir HDP’li de müstakbel başkan yardımcısı olarak ilan edilebilir.

Diğer taraftan, isimler üzerindeki bu mutabakatın çimentosu da ortaya çıkacak, 4’lü yönetime tek hedef olarak “parlamenter sisteme dönüş” konulacak. Böylece muhalefetin formülü “başkan ve yardımcılarıyla geçiş koalisyonu” olacak.

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