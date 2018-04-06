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Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 08:02 | Son Güncelleme

Deniz Zeyrek bugünkü yazısında Ankara kulislerini hareketlendiren dikkat çekici detaylar paylaştı. "Muhalefetin konuştuğu formül: ‘Başkan ve yardımcılarıyla geçiş koalisyonu’" başlıklı yazısında, yaklaşan 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yeni bir "‘Ekmek için Ekmeleddin’ vakası" yaşamak istemeyen CHP'nin yeni stratejisini açıkladı.

Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu

'İki gün önce “derin” muhalefet kulislerinde en çok konuşulan ve tutulan formülü dinledim' diye yazan Zeyrek, ikinci turda CHP adayının, 'başkan yardımcıları' formülü ile Kürt, muhafazakar ve milliyetçi seçmenleri yanına çekmeye çalışacağını belirtti.

Zeyrek, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

Örneğin Kılıçdaroğlu aday olur ve ikinci tura çıkarsa, İYİ Parti, Saadet Partisi’nin belirleyeceği iki ismi başkan yardımcısı olarak ilan edecek. Bu isimler Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu da olabilir. HDP bu denklemin dışında tutulur mu? Sanmıyorum. Celal Doğan gibi geçmişte CHP çatısı altında, Dengir Mir Mehmet Fırat gibi AK Parti çatısı altında bulunmuş, PKK’ya tavır koymuş bir HDP’li de müstakbel başkan yardımcısı olarak ilan edilebilir.

Diğer taraftan, isimler üzerindeki bu mutabakatın çimentosu da ortaya çıkacak, 4’lü yönetime tek hedef olarak “parlamenter sisteme dönüş” konulacak. Böylece muhalefetin formülü “başkan ve yardımcılarıyla geçiş koalisyonu” olacak.

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Deniz Zeyrek Ankara muhalefet CHP Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu duygusal mesaj 2019 seçimleri

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Rahat olun.Akşener geliyor.
2019 seçimi; sırtını Saraya dayayan Cukka ittifakı ile tercihini demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten yana koyanların arasında olacaktır.
saçma salak iş yapmayın adam gibi biriniz çıksın aday olsun. ben olacam diye akp nin ekmeğine yağ sürmeyin artık
koallisyon tamam zaten boşuna kafa yormayın kesin kazanırsınız zaten chp ve iyi parti var başka oya ne gerek var yetersiniz zaten
sayın yazar kendine göre uydurduğun bir manifesto bahsi ettiğin kişiler cumhuriyet meclisi için çalışıyor senin söz ettiğin makamlar akıllarında bile değil sen birilerine yalakalık yapıyorsun
oooo süper olur kılçıktaroğlu, yurtta sulh konseyi başkanı ülkeyi işgalden önce ben başbakan olacağım diyen akşener, eşi ingiliz kendisi garip, ne dediği belli olmayan temel ve tabiiki'de terör destekçisi ve sevici HDP ne güzel ittifak olur hadi hemen birleşin durmayın
cumhur pardon CUKKA koalisyonuna karşı kazanabilecek tek ortak slogan PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ olmalıdır.
siz değil ağa babalarınızda gelse sizden bir şey olmaz. aranızda grup yapıyorsanız oda bizene
Tek adam isteyenler bir tarafta olacak, Parlamenter sistem diyenler bir tarafta... Olay bu kadar basit.. Yok milliyetçi oylarmış, yok muhafazakar, yok kürtler.. v.s.. Kafa bulandırmayın....
Bu partiler kendi hesaplasmalarini birakip akillisin bir hamleyle bu hukumetten kurtulma planlarini yapmalari lazim sonraya birakilmali kendi kavgalari.yoksa memleket duman
BOŞ ÇIRPINIŞLAR
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