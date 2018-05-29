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Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 15:41 | Son Güncelleme

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Ankara Milletvekili Cemil Çiçek adına sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açtığı hesaptan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası içeren manipülatif paylaşımlar yapan şüpheli yakalandı! Cemil Çiçek, geçtiğimiz hafta açıklama yaparak BTK'yı aramış ve 'Benim Twitter hesabım yok' açıklamasını yapmıştı...

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Emniyet birimlerince bir şüphelinin devlet büyükleri adına sahte sosyal paylaşım hesapları oluşturarak Twitter üzerinden algı amaçlı propaganda yaptığı belirlendi.

@mvcemilcicek ADIYLA PAYLAŞIM YAPIYORDU

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek adına 21 Mayıs'ta "mvcemilcicek" kullanıcı adıyla hesap oluşturularak FETÖ propagandası içeren ve İYİ Parti'yi destekleyen mesajlar paylaştığı tespit edilen söz konusu hesap yöneticisinin yakalanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

İYİ PARTİ YANLISI İNTERNET SİTESİ YÖNETİYORMUŞ

Çalışmalar sonucu hesabı Polatlı ilçesinde yaşayan Hamza K'nin yönettiği belirlendi. Şüphelinin ayrıca İYİ Parti çizgisinde yayın yapan bir internet sitesinin de imtiyaz sahibi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
cemil çicek Twitter sosyal medya anakara FETÖ operasyon

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ya işiniz gücünüz meral her şeyi ona bağlamaya çalışıyonuzda kadın temiz işte neyin peşindesiniz bilmemki
iyi parti çizgisinde lafını duyunca şaşıran var mı
hapı yuttu. geçmiş olsun. MV yapmış gibi suçu alır.
Cemil çicek adına sahte hesaplardan yapılan yayınları paylaşan müptezelleri de sorgulayın..
devet adamının olmadıgı parti bitmiştir.
ya bu akpde varya seytana pabucunu ters giydirir bakıyorumda kimse yorum yapmamıs nerde hukumet karsıtı haberler hulaaacılar comarlar yıgılmış.
Sıfır fetocu olan tek bir parti HDP... Saadet partisi İYİ parti ile fazla yakınlaştı buna gerek yoktu İYİ parti Türkiye’ye uygun bir koalisyon türü değil bunları MHP diye çağırmaya devam edin fark aramayın vakti geldiğinde özlerine dönecekler şuan bitirmeleri gereken 2 senaryo var sonra göreceksiniz MHP’den daha MHP bunların mayası ırkçı saçma saçma cümleler kurup duruyorlar Bahçeli bunlardan daha dürüst adı neyse o adam açıkça söylüyor biz Kürt düşmanıyız biz Türk’ten başkasını tanımayız diyor sizde böyle dürüst olun! Yarın anıracaksınız en iyi Kürt ölü Kürt diye. bırakın oynamayı Sy.Akşener
bir il olamadın Polatlı :)
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