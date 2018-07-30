CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara Garı önündeki terör saldırısı başta olmak üzere DEAŞ'ın ülkede gerçekleştirdiği tüm saldırıların, insanlık suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "En büyük beklentimiz, bu gözü dönmüş terör örgütünün ve yargılanmakta olan üyelerinin hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde en ağır cezaları almasıdır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, Ankara Garı önündeki terör saldırısı davasının karar duruşması öncesi yaptığı yazılı açıklamada, DEAŞ terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırının Türkiye'nin tarihindeki en büyük saldırılardan birisi olduğunu bildirdi.

Saldırının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yüreklerinde hayatını kaybedenlerin acısını hissettiklerini belirten Ağbaba, "Suruç'ta, Diyarbakır'da, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, İstanbul'da yıl başı gecesinde ve Gaziantep'te bir düğün evine gerçekleşen saldırılarda yüzlerce masum vatandaşımız IŞİD terör örgütü tarafından katledilmiştir." değerlendirmesinide bulundu.

Ağbaba, Ankara Garı önündeki terör saldırısı davası karar duruşmasının 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta Ankara Sincan Adalet Saray'ında görüleceğini hatırlatarak, şöyle devam etti: