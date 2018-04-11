Ankara Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine kilitlendi

TBMM'deki CHP Grup Toplantısı'nın ardından bir grup gazeteci ile birlikte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasına gittiğini belirten Abdulkadir Selvi, CHP'nin yarkınki İYİ Parti ziyaretiyle ilgilili önemli bilgiler paylaştı.

CHP, İYİ parti ile ittifak yapacak mı? sorusu Ankara kulislerinde en çok konuşulan başlıklar arasındayken, Kılıçdaroğlu'na bu ziyaretin ne anlama geldiğini soran Selvi, CHP liderinin "Kongreden yeni çıktı, bu seferki bir nezaket ziyareti. O konuları sonra ele alırız, çünkü daha yasası gelmedi Meclis’e. Tahmin etmiyorum o konunun gündeme geleceğini ama bu sadece bir tahmin" dediğini yazdı.

İTTİFAKA YEŞİL IŞIK



Kılıçdaroğlu'nun "Bir ittifak görüşmesi şeklinde düşünmek doğru değil" sözleri üzerine "'İttifakı konuşmayacağınızı söylemeniz ittifaka kapalı olduğunuz anlamına mı geliyor' diye sorduk. diyen Selvi, Kılıçdaroğlu'nun da “Yok. Bu seferlik yok. Ama biz ittifaka kapalı değiliz. Daha önce de bunu açıkladım” dediğini belirtti.

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