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Ankara Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine kilitlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 07:08 | Son Güncelleme

Abdulkadir Selvi, bugünkü 'Kılıçdaroğlu ne zamandan beri postal giyiyormuş' başlıklı yazısının bir bölümünde Ankara'nın merakla beklediği Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi öncesi son konuşulanları yazdı.

Ankara Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine kilitlendi

TBMM'deki CHP Grup Toplantısı'nın ardından bir grup gazeteci ile birlikte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasına gittiğini belirten Abdulkadir Selvi, CHP'nin yarkınki İYİ Parti ziyaretiyle ilgilili önemli bilgiler paylaştı.

CHP, İYİ parti ile ittifak yapacak mı? sorusu Ankara kulislerinde en çok konuşulan başlıklar arasındayken, Kılıçdaroğlu'na bu ziyaretin ne anlama geldiğini soran Selvi, CHP liderinin "Kongreden yeni çıktı, bu seferki bir nezaket ziyareti. O konuları sonra ele alırız, çünkü daha yasası gelmedi Meclis’e. Tahmin etmiyorum o konunun gündeme geleceğini ama bu sadece bir tahmin" dediğini yazdı.

İTTİFAKA YEŞİL IŞIK

Kılıçdaroğlu'nun "Bir ittifak görüşmesi şeklinde düşünmek doğru değil" sözleri üzerine "'İttifakı konuşmayacağınızı söylemeniz ittifaka kapalı olduğunuz anlamına mı geliyor' diye sorduk. diyen Selvi, Kılıçdaroğlu'nun da “Yok. Bu seferlik yok. Ama biz ittifaka kapalı değiliz. Daha önce de bunu açıkladım” dediğini belirtti.

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abdulkadir selvi TBMM Kılıçdaroğlu Meral Akşener CHP İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Korkaklar, cumhurbaşkanlığı seçiminde gördük 30 parti bir oldunuz yine yıkamadınız. bundada yıkamazsanız Reysin elini öpüp siyaseti bırakın
Aha buraya yaziyorum....!!!ikiside 2.tura kalirsak hesabi yapiyor.1.turda Erdogan goturecek ve ikiside agzi acik ayran delisi gibi bakip kalacak..
ak partinin bu ülkeye verdigi maddi zararı. manevi maneviyata verdigi zararı hiç bir hukumet vermemiştir. gençlik boşlukta. çifçi borçun içinde. iyi olanlar. ihalelere giren zenginler.ak parti zenginlerin partisi.Allah islah etsin inşallah
Sırtını saraya dayayan CUKKA ittifakına karşı, demokrasinin olmazsa olmazı, kuvvetler ayrılığını yeniden inşa ederek ülkeyi normalleştirecek bir güç birliğinden yanayız. bunun adına demokrasi, hak, hukuk, adalet ittifakı diyebiliriz..
Chp de aleviler hariç kimse kalmayacak
çok yakışmışsınız edi ile büdü gibi çıkarlar kimleri bir araya getiriyo yazıkkk
.peygamberlerden bitanesi atına binmiş giderken, bir bülbülün ezan okudugunu görmüş.sonra atın pisligini deşmiş.gözünün yaşını tutamamış.biraz daha yol almış,bu sefer üç kazan görmüş. kazanlar birbirine su verirken ortadaki kazan yanıyormuş. azdaha yol almış. bakmış bir köpek denizi yutuyor. daha açım diye havluyormuş.bu mucizeleri cenabi Allaha anlatmış. o bülbül ahir zaman imamları. hutbede aglatacaklar. hutbeden indikten sonra herşeyi yapacaklar demiş.o kazanlarda zengin zengine yardım edecekler fakiri kimse görmüyecek.oköpekse ahir zaman kralları başkanları.yiyecekler doymuyacaklar.
Ben İYİ parti ve CHP nin beraber ittifak yaptığında maksimum oylarını alacağını sanmıyorum.İdeal olan İYİ+SP+DP ve CHP+ANAP+İP ittifakı olabilir.Şayet HDP de baraja takılmazsa ülkemiz 16 yıllık esaret siyasetinden kurtulmuş olur.Çocuklarımıza daha özgür,demokratik ve çağdaş bir ülke bırakma şansımız olur. CHP ve İYİ parti ittifakına iki parti tabanından da kırılıp oy vermeyen çıkabilir. Temel ilkeleri genelde aynı olsa bile saplantılı seçmen bu ülkede çok. Bence bu riski düşünmeliler.
karı koca gibiler allah mesut etsin
kemal kemall bunu 3 senedir biliyor zaten bu millet sen pkk ile çak iyi salladık diyen bir mv nin başkanısın buna mı şaşıracaktık öteki marjinal partileride çağır hatta pyd ye parti kurdurun onuda alın ittifaka pensilvanya arkanda yüyü be kim tutar seni ama diğer tarafltada halk var milleti var sana 10 senedir şamar vuran halk bu son seçimin olur inşallah
Ey Türk Gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. ....................................... ............... Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim 1927
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