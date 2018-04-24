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Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Gül ve Davutoğlu gizlice görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 02:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili tutumu merakla beklenen Abdullah Gül'ün, Ahmet Davutoğlu ile gizlice görüştükleri iddiası dün akşam saatlerinde kulisleri hareketlendirdi.

Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Gül ve Davutoğlu gizlice görüştü
  1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun gizlice görüştüğü iddiası Ankara gündemine bomba gibi düştü.

ERDOĞAN VE AKŞENER ADAYLIKLARINI İLAN ETTİ

Erken seçim kararı sonrası, olası Cumhurbaşkanlığı adayları siyasetin ana gündem maddelerinden biri haline geldi.

Hali hazırda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylıklarını ilan etmiş durumda.

KULİSLER BİR ANDA HAREKETLENDİ

CHP'nin adayı ise henüz ilan edilmedi. Tam bu süreçte gözler 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün izleyeceği tutuma çevrilmişken Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia akşam saatlerinde gündeme bomba gibi düştü.

GÜL VE DAVUTOĞLU'NUN GÖRÜŞTÜKLERİ İDDİA EDİLDİ

Kulislerde yayılan iddiaya göre 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu akşam saatlerinde gizlice bir araya geldi.

Görüşme saat 22.50 sıralarında sona erdi.
(Oda TV)

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu erken seçim 24 haziran

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