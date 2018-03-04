HABER

Ankara kulislerini sarsan ittifak iddiası: CHP-HDP-İP ve SP

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2018 23:13 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, 'koalisyon' ve 'ittifak'ın farklı konular olduğunu belirterek, CHP-HDP-İP ve SP'nin gizli toplantılarla ittifak arayışlarında olduğunu öne sürdü.

Ankara kulislerini sarsan ittifak iddiası: CHP-HDP-İP ve SP

İzmir’de MHP Bornova İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği programda 500 kişiye MHP rozeti takıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı ile sınır güvenliğini korumaya çalıştığını belirterek, Türkiye’nin uzun zamandır PKK/FETÖ terör örgütleriyle mücadele ederken diğer yandan da Batılı ülkelerin iki yüzlülüğü, çifte standartları ile boğuştuğunu öne sürdü. Tanrıkulu, “Üzerinde hassasiyetle titremek zorunda olduğumuz milli bekamızdır. Tarihi haklarımız layıkıyla korunmazsa, akıbeti irademiz değil, ihanet lobisi tayin edecektir. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde açılmak istenen terör koridorunun kesilmesi ve kurulması planlanan terör devletinin engellenmesi için Zeytin Dalı Harekatı’nı başlatmıştır. Kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Buradaki amaç sınır güvenliğimizdir” dedi. Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Siyaset yapacak ülke kalmazsa, neyin siyasetini, muhalefetini yapacağız? Gün birlik olma günüdür, gün beraberce ülkemizi savunma ve dik duruş gösterme günüdür” sözünü hatırlatan Tanrıkulu, “Bizim milliyetçilik anlayışımız; başkalarının olduğu gibi Fransız filozoflarına değil, tarihi özümüze dayalı bir milliyetçiliktir. Bizim milliyetçiliğimizde Türk vardır, Türklük vardır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardır” dedi.

MHP’li Tanrıkulu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile barajın fiilen yüzde 50+1’e çıktığını, siyasi partilerin uzlaşmaktan, seçim sonrası değil seçim öncesi ahlaki bir ittifak kurmaktan başka seçeneğinin kalmadığını ileri sürerek, “Koalisyon ile ittifak aynı şey değildir. Koalisyon seçimden sonra çıkan tablonun dayattığı siyasi bir durumdur. İttifak ise siyasi partilerin ortak bir çalışma programı etrafında seçmene yani milletimize yaptığı bir deklarasyondur” dedi.

GİZLİ İTTİFAK İDDİASI

MHP İzmir Milletvekili Tanrıkulu, MHP’li eleştirenlerin kendi aralarında ittifak temelleri attığını iddia etti ve CHP-HDP-İP ve SP’nin gizli toplantılar yaptığını ileri sürdü. Tanrıkulu, şöyle konuştu: “CHP öncelikle tarihi ile yüzleşmelidir. 1960’lı yıllarda Demokrat Parti ile sandıkta başa çıkamayacağını anlayan CHP, o dönemde geniş çaplı bir siyasi ittifak oluşturmanın peşine düşmüştür. Bu kapsamda CKMP (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi) ile Demokrat Partiye karşı güçlü bir ittifak oluşturmak adına görüşmeler yapmışlardır. İttifaklar konusunda bir başka örnek ise 1991 yılında gerçekleşen ittifaktır. O dönemde bir tarafta RP, MÇP ve IDP ittifak yaparken, aynı seçimde SHP de, şimdi HDP’nin benzeri HEP ile ittifak yapmıştır. 1995 seçimlerinde ANAP ile BBP, ANAP çatısı altında ittifaka gitmişlerdir. CHP 2007’de bu sefer DSP ile ittifaka gitmiştir. Bir diğer ittifak ise son seçimlerde SP ile BBP arasında yapılan ittifaktır. Bunların hepsinde kanuna karşı hile yapılmıştır. Yani o günkü ittifakların yasal bir zemini bulunmamaktaydı. Bizim yaptığımız ise; o dönemlerde olduğu gibi kanunları arkadan dolaşmak değil, tam tersine kanunî bir çerçevede ittifak müessesesini milletimizin önüne koymaktır. Milletimiz oyunu atmadan önce ittifakı şeffaf bir şekilde değerlendirebilecektir.” (DHA)

İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı! Bu partiler ittifak kurabilirİsmail Saymaz canlı yayında açıkladı! Bu partiler ittifak kurabilir
Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladıSon dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP HDP İp SP Saadet Partisi İşçi Partisi ittifak

En Çok Okunan Haberler

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

Metin Akpınar kaybetti

Metin Akpınar kaybetti

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

Ankara kulislerini sarsan ittifak iddiası: CHP-HDP-İP ve SP

Ankara kulislerini sarsan ittifak iddiası: CHP-HDP-İP ve SP

Mesut Barzani: Cevap vermenin zamanı geldi

Mesut Barzani: Cevap vermenin zamanı geldi

İlginizi Çekebilir

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!

CHP'den flaş Abdullah Gül açıklaması

CHP'den flaş Abdullah Gül açıklaması

CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

AK Parti'de 'güç' savaşları

AK Parti'de 'güç' savaşları

Okuyucu Yorumları 18 yorum
oy için diger partileri karalayıp milleti uyutmaya çalışmayıın Akpnin mhp yyle yaptığının seçim koalisyonu olduğunu bilmeyen yok.
Siz YeMeCe İttifakı kurdunuz, bir yerlerinizi kurtardınız. Başkalarının sizin için en iyi senaryo ittifakı kurması için aç köpekler gibi ağzınızı havaya açmış dua ediyorsunuz. Ama yemezler millet sizin gibi dansöz değil.
AKEPEDEN BİR ALGI OPERASYONU DAHA ..... ELLRİNDE OLSA PEKAKAYLA BİLE İTTİFAK YAPARLAR KAZANMAK İÇİN VATAN MİLLET DEVLET HİKAYE. HERŞEY KENDİ HANEDANLIKLARINI KORUMAK İÇİN ....
saadet partisi, akp genel başkanı ve bob eş başkanı recep tayyip erdoğan ile ittifak yapmalıdır.
Senelerce Refah Partisine Ekranlarını Sayfalarını Kapalı tutan FETÖ cü STV ve Zaman Gazetesi; 17-25 darbe girişimi sırasında, Dershaneleri kapatılmaya başladığında ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde SAADET Partisini ve başkanı Mustafa Kamalak ı Ekranlarının başköşesine oturtmuşlardı Bazılarının ise Madımak hadisesinden Sorumlu tutukları Karamollaoğlu ile yedikleri içtikleri ayrı gitmez oldu Hatta geçenlerde bir CHP vekili,SAADET Partisinin Cumhurbaşkanı Adayının KİM OLMASI GEREKTİĞİNİ bile söyledi )) "herevden birkişi HDP ye Oy versin" diyenlerinden bahsetmeye bile gerek yok!
Komik seyler sizi :)
size artık kadir bile inanmaz
ulan nasi bi kulis arkadaş CHP yi onunla bununla şununla diye iftiralar ile kamu oyu oluşturup kendilerine bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Sen önce şeker fabrikalarının aniden özelleştirilmesini açıkla lafa gelince her cümlede yerli milli icraata gelince satış hadi açıkla bakalim ittifak ortağın neden satiyo senin neden sesin çıkmıyo..
mehapee nin kendisinin bile inanmadığı yalan dolanlar. meehaapee bu sığıntı ittifakı için kaç tl aldı acaba?
Eğer dediğin gibi olursa Akp/MHP dönemi bitti sayılır.. YAŞASIN KOALİSYONLAR MI DİYECEĞİZ (!)
saf vatandaş avına başladılar
HABURDA PKK İLE İTTİFAK EDENLERDEN İYİ DİR 14 YILDIR FETOYLA ORTAK DEVLETİ BOLUŞENLER DEN DAHA DELİ KANLI RESMİ MECLİSTE GURUBU OLANLARLA EL ELE VERİN BU ELİN KANLI TERÖR FETO ABD ÖSSO İSRAİL ORTAKLARINI KANDAN SAVAŞTAN BESLENEN LERİ BÜTÜN MAL VARLIKLARINA EL KOYUN FETO GİBİ HEMDE İÇERİ VATAN HAINLIGINDEN GİTSİNLER YAKINLARININ HESABLA Rİ DA MAL CARLIKLARINA SATTIKLARI BÜTÜN DEVLETİN IHALELERI KURUMLARI İPTAL EDİP ONLARLA İS BİRLİĞİNE YAPANLARDAN HAİNLİK TEN TUTUKLAN SİN
demek ki iyi parti iyi yolda .
CHP hdp ile ittifaka giderse biter
minare kılıf diyorsun yani.
Ciddiye almayın. Algı amaçlı.
bi Kaç ayle kimyasal şeker satarak cebini doldursun diye pancar fabrikaları özelleştirilirse inat olsun diye iyi partiye oy veririm devlet milletin sağlığını korumak için var rant elde etmek için degil bir çok gelişmiş ülkelerde kimyasal şeker üretimi yasaklandı bizimkilerde en doğal pancarı devlet kontrolünden çıkartarak kimyasal şeker üretimine yoğunlaşmaya çalışıyor
e he bundan sana ne
Diğer Haberler
Erdoğan'dan kritik telefon!

Erdoğan'dan kritik telefon!

Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu bir projedir (2)

Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu bir projedir (2)

İYİ Parti il kongresinde kavga!

İYİ Parti il kongresinde kavga!

Bakan Bak’tan küresel güçlere sert tepki:

Bakan Bak’tan küresel güçlere sert tepki:

Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco'yu ele geçirdi, Afrin'e doğru hızla ilerliyor (5)

Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco'yu ele geçirdi, Afrin'e doğru hızla ilerliyor (5)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.