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'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.07.2018 15:11 | Son Güncelleme

Sosyal medyada Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek ile 'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabı arasındaki tartışma Meclis gündemine taşındı.

'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı

Melih Gökçek'in ‘Kripto FETÖ'cü' olduğunu iddia ettiği sosyal medya hesabının AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşine ait olup olmadığı soruldu. CHP'li Murat Emir, “Bu hesap AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'ya mı aittir?” diye sordu.

"GENEL MERKEZDEN ÇIKMAZ"

Gökçek, geçtiğimiz haftalarda AK Parti Genel Merkezi'nden özel paylaşımlar yapan 'Ankara Kuşu' isimli hesabın 2 kişi tarafından yönetildiğini, birinin kadın diğerinin erkek olduğunu açıkladı. Hesabı kullanan kadının AK Parti Genel Merkezi'nde çok iyi tanındığını belirten Gökçek, “Erkek baykuş, Ankara Kuşu'nun Fuat Avni'si. Dişi kuşu genel merkezde tanımayan yoktur. Özellikle pek çok genel başkan yardımcısının odalarından çıkmaz” dedi.

Hesabını yöneten kişinin damadı hakkında FETÖ'cü olduğuna dair istihbarat raporu bulunduğunu söyleyen Gökçek, bu kişinin Ankara'daki hafriyat işlerini almaya çalıştığını iddia etti. Gökçek'in iddialarıyla ilgili CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplandırması istenen sorular şöyle;

Gökçek'in iddiaları ile ilgili bir soruşturma yapılmış mıdır?

Gökçek'in kripto FETÖ'cü olduğunu iddia ettiği ‘ankara_kusu' Twitter hesabı AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'ya mı aittir?

Bu hesap sahibi ile ilgili bir FETÖ soruşturması yapılmış mıdır?

Ankara Büyükşehir Belediyesi hafriyat işlerini hangi firmalar yapmaktadır? Bu firmalardan birinde Selma Yazıcı'nın damadı Abdullah Çeker ortak mıdır?

Selma Yazıcı'nın damadı Abdullah Çeker ile ilgili istihbarat birimlerimizde FETÖ'cü olduğuna dair bir istihbarat bulunmakta mıdır?

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