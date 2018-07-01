'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı

Melih Gökçek'in ‘Kripto FETÖ'cü' olduğunu iddia ettiği sosyal medya hesabının AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşine ait olup olmadığı soruldu. CHP'li Murat Emir, “Bu hesap AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'ya mı aittir?” diye sordu.

"GENEL MERKEZDEN ÇIKMAZ"



Gökçek, geçtiğimiz haftalarda AK Parti Genel Merkezi'nden özel paylaşımlar yapan 'Ankara Kuşu' isimli hesabın 2 kişi tarafından yönetildiğini, birinin kadın diğerinin erkek olduğunu açıkladı. Hesabı kullanan kadının AK Parti Genel Merkezi'nde çok iyi tanındığını belirten Gökçek, “Erkek baykuş, Ankara Kuşu'nun Fuat Avni'si. Dişi kuşu genel merkezde tanımayan yoktur. Özellikle pek çok genel başkan yardımcısının odalarından çıkmaz” dedi.

Hesabını yöneten kişinin damadı hakkında FETÖ'cü olduğuna dair istihbarat raporu bulunduğunu söyleyen Gökçek, bu kişinin Ankara'daki hafriyat işlerini almaya çalıştığını iddia etti. Gökçek'in iddialarıyla ilgili CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.