Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, uluslar arası alanda rekabetçi bir yükseköğretim sistemi için çalıştıklarını belirterek, "Üniversitelerimize ayırdığımız kaynakları artırdık. 2018 yılında Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerimiz için 27 milyar liranın üzerinde bir kaynak ayırdık. Bu miktar toplam eğitim bütçemizin yüzde 20'sinden fazladır." dedi.

TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplanarak, Yükseköğretim Kurumları Teşkilat ve Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nı görüştü.

Kabul edilen tasarıyla Ankara'da Türkiye Eğitim Sağlık Bilim ve Araştırma Vakfı tarafından Ankara Medipol Üniversitesi kurulacak.

Üniversite; diş hekimliği, eczacılık, güzel sanatlar tasarım ve mimarlık, hukuk, iktisadi idari ve sosyal bilimler, iletişim, mühendislik ve doğa bilimleri, sağlık bilimleri, siyasal bilgiler, tıp fakültesi, meslek yüksekokulları ile enstitülerden oluşacak.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, görüşmelerin başında yaptığı konuşmada, tam bağımsızlık için nitelikli bilgiye ve nitelikli bilgiyi ürüne dönüştürecek bilim insanlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.