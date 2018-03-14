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Ankara Medipol Üniversitesi kurulacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 15:08 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: -"Uluslar arası alanda rekabetçi bir yükseköğretim sistemine sahip olmak için çalışıyoruz. Üniversitelerimize ayırdığımız kaynakları arttırdık. 2018 yılında Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerimiz için 27 milyar liranın üzerinde bir kaynak ayırdık. Bu miktar toplam eğitim bütçemizin yüzde 20'sinden fazladır" -"Üniversitelerimizin birbirinin kopyası olmasını, sadece bir alanda faaliyet göstermesini de istemiyoruz. Bütün alanlarda faaliyet göstersin ama bir alanda öne çıksın. O alanda da diğer üniversitelere örnek olsun" -"Türkiye Maarif Vakfı 11 ülkede 76 okulu FETÖ'den devraldı. 8 bin 521 öğrenciye şu anda eğitim veriyor"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, uluslar arası alanda rekabetçi bir yükseköğretim sistemi için çalıştıklarını belirterek, "Üniversitelerimize ayırdığımız kaynakları artırdık. 2018 yılında Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerimiz için 27 milyar liranın üzerinde bir kaynak ayırdık. Bu miktar toplam eğitim bütçemizin yüzde 20'sinden fazladır." dedi.

TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplanarak, Yükseköğretim Kurumları Teşkilat ve Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nı görüştü.

Kabul edilen tasarıyla Ankara'da Türkiye Eğitim Sağlık Bilim ve Araştırma Vakfı tarafından Ankara Medipol Üniversitesi kurulacak.

Üniversite; diş hekimliği, eczacılık, güzel sanatlar tasarım ve mimarlık, hukuk, iktisadi idari ve sosyal bilimler, iletişim, mühendislik ve doğa bilimleri, sağlık bilimleri, siyasal bilgiler, tıp fakültesi, meslek yüksekokulları ile enstitülerden oluşacak.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, görüşmelerin başında yaptığı konuşmada, tam bağımsızlık için nitelikli bilgiye ve nitelikli bilgiyi ürüne dönüştürecek bilim insanlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Nitelikli bilgiyi üretecek, nitelikli bilim insanlarını yetiştirecek kurumların üniversiteler olduğunun altını çizen Yılmaz, bilimsel ve teknolojik alanlarda gerçekleştirilecek başarıların Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasının ve sosyoekonomik gelişiminin anahtarı olduğunu kaydetti.

"Yeni üniversite kurulması taleplerini destekliyoruz." diyen Yılmaz, yeni üniversitelerin rekabette çeşitliliğe, istihdama ve yeni bilgilerin üretilmesine aracılık edeceğini belirtti.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Uluslararası alanda rekabetçi bir yükseköğretim sistemine sahip olmak için çalışıyoruz. Üniversitelerimize ayırdığımız kaynakları artırdık. 2018 yılında Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerimiz için 27 milyar liranın üzerinde bir kaynak ayırdık. Bu miktar toplam eğitim bütçemizin yüzde 20'sinden fazladır. Bugün itibariyle Yükseköğretim Kurulu çatısı altında 112 devlet, 68'i vakıf üniversitesi ve 5'i de vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 185 yükseköğretim kurumumuz mevcuttur. Bu yükseköğretim kurumlarına Milli Savunma Bakanlığına bağlı Milli Savunma Üniversitesi ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesini de eklersek ülkemizdeki yükseköğretim kurumu sayısı 187'ye çıkar. 2002 yılında yükseköğretimdeki öğrenci sayımız 1 milyon 656 bindi. Bugün 7 milyon 700 binin üzerinde."

Yükseköğretimde yaşanan büyüme sürecinin nitelik ve kalite bakımından da yaşanması için çalıştıklarını aktaran Yılmaz, bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Üniversitelerimizin her biri farklı alanlarda ihtisaslaşmalı"

Yılmaz, "Üniversitelerimizin birbirinin kopyası olmasını istemiyoruz. Üniversitelerimizin sadece bir alanda faaliyet göstermesini de istemiyoruz. Bütün alanlarda faaliyet göstersin ama bir alanda öne çıksın. O alanda da diğer üniversitelere örnek olsun. Üniversitelerimizin her biri farklı alanlarda ihtisaslaşmalı, farklı bir değer üretmelidir." diye konuştu.

Yükseköğretimde okullaşmayı artırmayı istediklerini dile getiren Yılmaz, özellikle kız çocuklarının eğitimine büyük önem verdiklerini anlattı.

Bakan Yılmaz toplantıda milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.

Türkiye Maarif Vakfına ilişkin soru üzerine Yılmaz, "82 ülkede Maarif Vakfı, temasa geçti. 38 ülkede direktör atadı. 11 ülkede 76 okulu FETÖ'den devraldı. 8 bin 521 öğrenciye şu anda eğitim veriyor. 11 ülkede de yeni okul açtı. Toplam 26 ülkede de FETÖ'ye ait okulların devralınması hususunda da protokol süreci devam ediyor." karşılığını verdi.

Komisyon üyelerinin de görüş ve önerilerini aktardığı toplantıda, tasarı kabul edildi.

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