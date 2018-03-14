Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, uluslar arası alanda rekabetçi bir yükseköğretim sistemi için çalıştıklarını belirterek, "Üniversitelerimize ayırdığımız kaynakları artırdık. 2018 yılında Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerimiz için 27 milyar liranın üzerinde bir kaynak ayırdık. Bu miktar toplam eğitim bütçemizin yüzde 20'sinden fazladır." dedi.
TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplanarak, Yükseköğretim Kurumları Teşkilat ve Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nı görüştü.
Kabul edilen tasarıyla Ankara'da Türkiye Eğitim Sağlık Bilim ve Araştırma Vakfı tarafından Ankara Medipol Üniversitesi kurulacak.
Üniversite; diş hekimliği, eczacılık, güzel sanatlar tasarım ve mimarlık, hukuk, iktisadi idari ve sosyal bilimler, iletişim, mühendislik ve doğa bilimleri, sağlık bilimleri, siyasal bilgiler, tıp fakültesi, meslek yüksekokulları ile enstitülerden oluşacak.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, görüşmelerin başında yaptığı konuşmada, tam bağımsızlık için nitelikli bilgiye ve nitelikli bilgiyi ürüne dönüştürecek bilim insanlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.
Nitelikli bilgiyi üretecek, nitelikli bilim insanlarını yetiştirecek kurumların üniversiteler olduğunun altını çizen Yılmaz, bilimsel ve teknolojik alanlarda gerçekleştirilecek başarıların Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasının ve sosyoekonomik gelişiminin anahtarı olduğunu kaydetti.
"Yeni üniversite kurulması taleplerini destekliyoruz." diyen Yılmaz, yeni üniversitelerin rekabette çeşitliliğe, istihdama ve yeni bilgilerin üretilmesine aracılık edeceğini belirtti.
Yılmaz, şöyle konuştu:
"Uluslararası alanda rekabetçi bir yükseköğretim sistemine sahip olmak için çalışıyoruz. Üniversitelerimize ayırdığımız kaynakları artırdık. 2018 yılında Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerimiz için 27 milyar liranın üzerinde bir kaynak ayırdık. Bu miktar toplam eğitim bütçemizin yüzde 20'sinden fazladır. Bugün itibariyle Yükseköğretim Kurulu çatısı altında 112 devlet, 68'i vakıf üniversitesi ve 5'i de vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 185 yükseköğretim kurumumuz mevcuttur. Bu yükseköğretim kurumlarına Milli Savunma Bakanlığına bağlı Milli Savunma Üniversitesi ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesini de eklersek ülkemizdeki yükseköğretim kurumu sayısı 187'ye çıkar. 2002 yılında yükseköğretimdeki öğrenci sayımız 1 milyon 656 bindi. Bugün 7 milyon 700 binin üzerinde."
Yükseköğretimde yaşanan büyüme sürecinin nitelik ve kalite bakımından da yaşanması için çalıştıklarını aktaran Yılmaz, bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
"Üniversitelerimizin her biri farklı alanlarda ihtisaslaşmalı"
Yılmaz, "Üniversitelerimizin birbirinin kopyası olmasını istemiyoruz. Üniversitelerimizin sadece bir alanda faaliyet göstermesini de istemiyoruz. Bütün alanlarda faaliyet göstersin ama bir alanda öne çıksın. O alanda da diğer üniversitelere örnek olsun. Üniversitelerimizin her biri farklı alanlarda ihtisaslaşmalı, farklı bir değer üretmelidir." diye konuştu.
Yükseköğretimde okullaşmayı artırmayı istediklerini dile getiren Yılmaz, özellikle kız çocuklarının eğitimine büyük önem verdiklerini anlattı.
Bakan Yılmaz toplantıda milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.
Türkiye Maarif Vakfına ilişkin soru üzerine Yılmaz, "82 ülkede Maarif Vakfı, temasa geçti. 38 ülkede direktör atadı. 11 ülkede 76 okulu FETÖ'den devraldı. 8 bin 521 öğrenciye şu anda eğitim veriyor. 11 ülkede de yeni okul açtı. Toplam 26 ülkede de FETÖ'ye ait okulların devralınması hususunda da protokol süreci devam ediyor." karşılığını verdi.
Komisyon üyelerinin de görüş ve önerilerini aktardığı toplantıda, tasarı kabul edildi.
Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı
Mart ayının sıcaklık rekoru geliyor! Meteoroloji açıkladı!
ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama
İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek
Stephen Hawking'in korkutan kehanetleri: Dünyanın sonu yaklaşıyor
Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı
9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum