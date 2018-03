"Ankara-Sivas YHT Hattı İlk Ray Serim Töreni"

"Dünyayı İstanbul'a toplayıp, İstanbul'dan bir dünyanın dağıtımını yapamaz. Onların zihniyetine kalsaydık üçüncü köprüyü, Osmangazi Köprüsü'nü, Çanakkale Köprüsü'nü bırakın yapmayı, yapmayı aklımızdan dahi geçiremezdik. Gezi olaylarını hatırlar mısınız? Meydanlara çıktılar ve 3-5 ağacı bahane edenler ne dediler? Sonuçta 'hükümet üçüncü havaalanını durdurmalıdır, köprüyü durdurmalıdır, diğer çalışmaları durdurmalıdır, nükleer santralleri durdurmalıdır, Türkiye'yi ayağa kaldıracak dünya ülkeleri içerisinde daha güçlü hale getirecek ne kadar proje varsa bunları durdurun' diyorlardı. Avrasya Tüneli, Marmaray bunlar geciktiyse de bu CHP zihniyeti ve o zihniyete sahip olanların yargıda ve başka yerde çıkardıkları engeller nedeniyle gecikmiştir. Eğer bu engeller önümüzde olmasaydı biz bu işleri daha erken vakitte tamamlama imkanı bulurduk. Bunlar bir yere çivi çıkmadılar ama çakılan her çivinin de karşısında duruyorlar."

"Hatırlarsanız rahmetli Özal, 'köprüyü satacağım' demişti, o zaman Halkçı Parti'nin Genel Başkanı tabi CHP zihniyetinin temsilcisi 'ben sattırmam" dediğini anımsatan Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne oldu, köprü satıldı. İkincisi yapıldı, şimdi biz üçüncüsünü yaptık. Peki bu karşı duranlar ne yapıyor, bu köprüleri şimdi keyifle kullanıyorlar. Eğer biz bu adımları atmamış olsaydık İstanbul'un ve Türkiye'nin sıkışmışlığını ve bu alanda yaşayacağımız sorunları nasıl çözeceğiz, nasıl adımlar atacağız, bunlar her ilerlemeye, her değişime, her dönüşüme bugüne kadar takoz oldular. Biz onlara uysaydık onların arkasında ne yapılıyor, neye karşı duruyorlar diye sormadan onlarla beraber karşı duranlara uyumuş olsaydık bunların hiçbirini yapamazdık. Hamdolsun şimdi havaalanlarıyla, yüksek hızlı trenlerle ve karayollarıyla otobanlarla, viyadüklerle, tünellerle köprülerle Türkiye'yi yeniden imar eden, yeniden ihya eden büyük adımların altına hep beraber imza attık."

Bozdağ, Cumhuriyetin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal'in yaptığı raylar, demiryolları dışında neredeyse ray ve demiryolu yapılmadığını, AK Parti döneminde yapılan rakamlara baktıklarında kendilerinden önceki bütün dönemleri topladıklarında kendi yaptıklarına denk gelmediğini bildirdi. Bozdağ, bu takdiri hak ettiklerini ama CHP zihniyetinin kendilerini takdir etmediğini söyledi.