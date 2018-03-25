"Ankara-Sivas YHT Hattı İlk Ray Serimi Töreni"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bölünmüş yolların şu anda medeniyetin en önemli nimetlerinden biri olan bu yolların bizim hayatımızdaki konforunu, seyahatin kolaylığını, kalitesini, can ve mal güvenliği bakımından bize sağladığı katkı ve ekonomimize sağladığı yarar tartışılmaz." dedi. Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ında katıldığı, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen "Ankara-Sivas YHT Hattı İlk Ray Serim Töreni"nde yaptığı konuşmada, projenin ülke için son derece anlamlı ve önemli olduğunu belirtti. Bu sürecin startının Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve diğer davetlilerin katılımıyla başlatıldığını anlatan Bozdağ, projenin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Projenin planlandığı gibi süresinde kazasız ve belasız tamamlanması temennisinde bulunan Bozdağ, "Türkiye son 15 yılda çok büyük değişimi yaşadı, her alanda büyük hizmetlerin altına imzalar atıldı. Olmaz denilen şeyler olduruldu, akıllarda olmayanlar akla getirildi, sonra projeye dönüştürüldü, sonra da hayata geçirildi." diye konuştu.

Her alanda bu büyük değişim ve dönüşümün görüldüğüne, bunlardan en önemlisinin ulaştırma alanında yapılan çalışmalar olduğuna işaret eder Bozdağ, şunları söyledi: "Yeni bir dönem, yeni bir süreç başladı. Türkiye, bir yandan karayolu ağını yeniden adeta yaparken, bütün illeri yeniden birbirine bağlarken yanına ikinci bir yol koydu. Bölünmüş yolların şu anda medeniyetin en önemli nimetlerinden biri olan bu yolların bizim hayatımızdaki konforunu, seyahatin kolaylığını, kalitesini, can ve mal güvenliği bakımından bize sağladığı katkı ve ekonomimize sağladığı yarar tartışılmaz. Yerköylüler, Yozgatlılar, Sivaslılar, Karslılar hep bu yolu kullanıyor ama Elmadağ'dan o yokuşları sararken bir eski tip kamyonun arkasında egzozu da bozuksa nasıl oflaya, puflaya o yolları geçtiğini, nasıl bir darlama içerisine girdiğini herkes bilir. Hele bir de kışsa yandınız, yol bitmez bir türlü. Araç sollama imkanın yok, zannedersiniz ki Kızılay'dasınız, trafik sıkıştı. Böyle bir şey olabilir mi olamaz." AK Parti hükümet olduğu zaman "bölünmüş yolları biz yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız" dediğinde bazı siyasetçilerin buna inanmadığını anımsatan Bozdağ, şöyle konuştu:

"O dönemin siyasetçileri hiç unutmam, 'bunlar atıyorlar nasıl yapacaklar, olsa imkan biz yapmaz mıydık, olsa biz bunları halletmez miydik, şöyle yapmaz mıydık, böyle yapmaz mıydık' diyerek o dönem hükümetimizi, Başbakanımızı, şimdi Cumhurbaşkanımızı, bakanlarımızı hayalcilikle suçluyorlardı. Onun için şimdi biz ne dedik, bölünmüş yol dedik. Yozgat bölünmüş yoluna kavuştu mu? Türkiye bölünmüş yollarla birbirine bağlandı mı? Hani hayaldi, onlara göre hayaldi, ama şimdi AK Parti ile bunlar gerçek oldu. Hayırlı, uğurlu olsun." Demiryolu ağı konusunda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan'ın verdiği rakamları ilk defa duyduğunu anlatan Bozdağ, "Atatürk döneminde döşenen tren hatlarını tamir edemeyen, modernizasyonunu yapamayan hükumetler yollar, raylar trenleri çekmedikçe hızını nasıl azalttığını gördünüz. 120'den 100'e, sonra 80'e, sonra 60'a doğru nasıl indirdiğini gördünüz. Peki Türkiye'de hükümetler, rayları daha iyi yapmakla görevliyken bunu yapmak yerine hızını trenlerin keserek hızlı bir şekilde yoluna devam edebilir miydi, edemezdi ve nitekim edemedi de. Hem karayolunda tıkandı kaldı hem demiryolunda tıkandı kaldı. Adeta damarları tıkanan bir insan gibi." ifadesini kullandı.