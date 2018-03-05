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Ankara Valiliği’nden ABD Büyükelçiliği açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 01:28 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği’nden: ’İstihbarat birimlerimize, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine, Güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır.’ Açıklaması yapıldı.

Ankara Valiliği’nden: ’İstihbarat birimlerimize, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine, Güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır.’ Açıklaması yapıldı.

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