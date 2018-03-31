Ankara'yı hareketlendirecek açıklama: Meral Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer!

6 ayda bir listeleri açıklıyor YSK. Ocak ayında listeyi açıkladığında, biz henüz aralık ayında kongremizi yaptığımız için doğal olarak o listede olamadık. Şimdi 6 ay dolduğundan itibaren biz doğal olarak o listelerde olacağız. Ayrıca bir erken seçim ilan edilmesi halinde 6 aylık süreleri beklemeye de gerek yok. Hatta hukukun üstünlüğü konusunda derin kuşkularımız olduğu ve YSK’ye güvenmediğimiz için il ve ilçe kongrelerimizi biraz da bunun için yaptık. Düşünebiliyor musunuz, devletin bir siyasi partiye hile yapmasından korkuyoruz. YSK’nin 16 Nisan referandumunda tam kanunsuzlukla aldığı kararla Türkiye’de referandumun sonuçları değiştirildi ve geçenlerde çıkardıkları bir kanunla, o tam kanunsuzluğa af yasası çıkardılar. Mühürsüz oyları meşru hale getiren bir yasa çıkardılar.

Siyasi yaşama Ekim 2017’de katılan Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti, geçen Aralık ayında yaptığı 1. Olağan Kurultay’dan yaklaşık 4 ay sonra pazar günü 1. Olağanüstü Kurultay’a gidiyor. İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Sekreter Aytun Çıray, kurultayın amacının, İYİ Parti’ye yönelik “medya ambargosunu” kırıp 2019 seçimlerine yönelik “manifestosu”nu kamuoyuyla paylaşmak olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Akşener’in ikinci tura kalacağı ve Erdoğan’ın “5 puan farkla” seçimi kaybedeceği iddiasında bulunan Çıray, “Erdoğan yüzde 50+1’i garanti görseydi, Bahçeli’ye selam bile vermezdi” dedi.

"KİMSENİN HADDİ OLAMAZ"



Hâlâ seçime sokulmayacağınız endişesi taşıyor musunuz?

Hayır, bizde böyle bir şey yok. Çünkü kurulamaz dediler, İYİ Parti kuruldu başaramaz dediler, ikinci kurultayımızı yapıyoruz. 5 milletvekili ve oy oranı yüzde 22 olan bir partiyi seçime sokmamak kimsenin haddi olamaz!

"ERDOĞAN 50+1'İ GARANTİ GÖRSEYDİ, BAHÇELİ'YE SELAM BİLE VERMEZDİ"



Kendi anketleriniz mi bunlar, yoksa bağımsız araştırmacıların sonuçları mı?

Yüzde 22 oy oranımız, yüzde 15.5 de “ne olursa olsun Meral Akşener’e oy vereceğim” diyenler var. Biz 3 kamuoyu şirketine aboneyiz. Kendimize özel çalışmalar da yaptırıyoruz. Biliyorsunuz artık ölçümler çok önemli, bunların ortalamasını söylüyorum. Zaten İYİ Parti bu kadar büyümemiş olsaydı, Sayın Erdoğan yüzde 50+1’i garanti görseydi, Sayın Bahçeli’ye selam bile vermezdi. Bütün bu ittifak arayışları, BBP’nin peşinde koşmalar, o da yetmedi Saadet Partisi’ne yalvarıp yakarmaların altında yatan gerçek, seçimi kazanamıyor olmalarıdır. Aksi halde, burnundan kıl aldırmayacak Sayın Erdoğan’ın bütün bu insanlarla bir görüşmesi dahi olmazdı.

"HÜR VE EŞİT"



Kurultayın, Akşener’in ana teması ne olacak?

Bizim en büyük projemiz, mutlak kuvvetler ayrılığına dayalı, anayasal parlamenter sistemi yeni çağın gereklerine göre yeniden inşa etmek. Türkiye’nin bütün kesimlerinin tartışarak kabul edeceği, yeni bir “kardeşlik anayasası”na ihtiyacı var. Türkiye çok bölündü parçalandı, çok kırıldı. Bu kutuplaştırma siyaseti çok zarar verdi. İşte bütün bunlardan Türkiye’yi geri döndürmek ve bütün bu bölünme yaralarını tedavi etmemiz gerekiyor. Meral Akşener’in yöneteceği Türkiye’de devlet hiçbir zaman vatandaşından kuşku duyan devlet olmayacak. İnsanların mezhep, etnik köken, ırklarına, inançlarına karşı kör olacak. Vatandaşlar, vatandaşlık kelimesinin içerdiği anlama uygun olarak “hür ve eşit” yaşayacaklar. Böyle bir Türkiye hayalimiz var, bunu anlatacağız.