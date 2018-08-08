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Ankara'yı hareketlendiren istifa iddiası!

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2018 10:53 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor. MYK üyelerinin yeni bir kurul oluşturulması için istifalarını, Kemal Kılıçdaroğlu'na verecekleri öne sürüldü.

Ankara'yı hareketlendiren istifa iddiası!

Bugün 11.00'de yapılacak toplantıda, 18 kişiden oluşan MYK üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun “elini rahatlatmak” ve yeni bir yönetim oluşturmasının önünü açmak için istifalarını sunacak. Parti kurmayları, genel başkana desteklerinin tam olduğunu, alınacak kararlara destek vereceklerini ifade etti.

CHP'de olağanüstü kurultayın toplanması için yeterli imzanın bulunamadığının anlaşılmasının ardından gözler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetiminde yapacağı değişime çevrildi.Bu çerçevede, bugün yapılacak kritik toplantıda, MYK üyelerinin yeni bir kurul oluşması için Kılıçdaroğlu'na istifalarını sunacağı öğrenildi.

Birkaç gün içinde yeni “A Takımı”nı açıklayacağı kaydedilen Kılıçdaroğlu'nun, yeni yönetimini belirlerken parti içi dengeleri gözeterek, kurultay talep eden bazı isimlere de MYK'sında yer verebileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP MYK Kemal Kılıçdaroğlu muharrem ince istifa

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