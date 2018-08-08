Ankara'yı hareketlendiren istifa iddiası!

Bugün 11.00'de yapılacak toplantıda, 18 kişiden oluşan MYK üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun “elini rahatlatmak” ve yeni bir yönetim oluşturmasının önünü açmak için istifalarını sunacak. Parti kurmayları, genel başkana desteklerinin tam olduğunu, alınacak kararlara destek vereceklerini ifade etti.
CHP'de olağanüstü kurultayın toplanması için yeterli imzanın bulunamadığının anlaşılmasının ardından gözler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetiminde yapacağı değişime çevrildi.Bu çerçevede, bugün yapılacak kritik toplantıda, MYK üyelerinin yeni bir kurul oluşması için Kılıçdaroğlu'na istifalarını sunacağı öğrenildi.
Birkaç gün içinde yeni “A Takımı”nı açıklayacağı kaydedilen Kılıçdaroğlu'nun, yeni yönetimini belirlerken parti içi dengeleri gözeterek, kurultay talep eden bazı isimlere de MYK'sında yer verebileceği belirtildi.
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