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Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 15:39 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun telefonlarının dinlendiği iddialarıyla ilgili 'İçişleri Bakanı Soylu’nun telefonlarının yasadışı bir şekilde dinlendiğine ilişkin iddiaların üstü örtülemez ve hiçbir şey yokmuş gibi davranılamaz' diyerek, olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonlarının polisler tarafından yasadışı olarak dinlendiği iddiası Ankara'yı karıştırdı. Cumhuriyey Gazetesi'nden Ahmet Şık'ın imzasıyla yayınlanan “Emrindeki polis, Süleyman Soylu’yu izledi” haberi siyasetin gündemini de belirledi. Bakanlık söz konusu haberi yalanlasa da CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, haberde yer alan iddiaların araştırılması için geniş kapsamlı bir soru önergesi verdi. Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde, iddiaların ardından hangi işlemlerin yapıldığı ya da yapılacağı soruldu.

“ARKASINDA HANGİ GÜÇ VAR?”

Aynı zamanda TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü de olan Yarkadaş, komisyon üyesi CHP milletvekilleri Tuncay Özkan, Tufan Köse ve Hilmi Yarayıcı’yla birlikte bir de araştırma önergesi hazırladı. CHP’li 20 milletvekilinin imzasıyla verilen araştırma önergesinde, “Emniyet içinde yasadışı telefon dinlemesi yapılıp yapılmadığı – yapılıyorsa bu oluşumun kim ya da kimler tarafından yönetildiği”nin ortaya çıkarılması istendi. TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü Yarkadaş, “Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstihbarat Daire Başkanlığı’nı denetlemekle görevli GİK de bir an önce toplanmalı ve konunun muhataplarını meclise davet etmelidir. Bunun için de gerekli başvuruyu yaptık” dedi.

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptıAnkara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

TBMM İç Tüzüğü’nün 26. Maddesi’ne göre komisyon üyelerinin üçte birinin isteği üzerine komisyonun toplanabileceğine dikkat çeken Yarkadaş, şöyle konuştu:

“Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, yönetmeliğe göre en geç iki gün içinde toplanmalıdır. Biz CHP olarak resmi çağrı yaptık. MHP ve HDP de bu çağrıya olumlu yanıt verirse, komisyon toplanır… GİK Başkanı AKP Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, bu toplantıya dinlemenin yapıldığı iddia edilen birimlerin yetkililerini de davet etmelidir. Kavaklıoğlu’nun bunu yapma yetkisi var. Bu toplantıya Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile İstihbarat Daire Başkanı Akın Karatay da davet edilmelidir. Her iki bürokrat da iddialara ilişkin ne yapıldığı konusunda meclise bilgi vermelidir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yedi polis tarafından dinlendiğinin ortaya çıkmasının ardından, hiçbir şey yokmuş gibi davranılamaz ve meselenin üstü örtülemez. Türkiye’nin veliaht savaşları gölgesinde yeni bir çete oluşumuyla karşı karşıya olduğu ortaya çıkmıştır. Devletin kozmik bilgilerinin bir çetenin eline geçtiği ortaya çıkmıştır.” (Cumhuriyet)

Süleyman Soylu'ya polis takibi iddiasıyla ilgili yeni gelişme!Süleyman Soylu'ya polis takibi iddiasıyla ilgili yeni gelişme!
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Barış Yarkadaş Süleyman Soylu içişleri bakanı CHP dinleme

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Üniversite diploması olmayan iett şoförü tarafından yönetilmek nasıl bir duygu ?
Akp bu partinin hemen kapatılması lazım. Kurucularıda Adalete teslim edilmeli
AK PARTİ ZATEN ÇETELER TARAFINDAN KURULAN VE GÜÇÜNÜ SOKAK SERSERİLERİNDEN ALAN BİR PARTİ BURDA ÇETE BİTMEZ ÇOĞALIR.
Damat ve yeni peygamber!!
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