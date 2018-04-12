Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonlarının polisler tarafından yasadışı olarak dinlendiği iddiası Ankara'yı karıştırdı. Cumhuriyey Gazetesi'nden Ahmet Şık'ın imzasıyla yayınlanan “Emrindeki polis, Süleyman Soylu’yu izledi” haberi siyasetin gündemini de belirledi. Bakanlık söz konusu haberi yalanlasa da CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, haberde yer alan iddiaların araştırılması için geniş kapsamlı bir soru önergesi verdi. Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde, iddiaların ardından hangi işlemlerin yapıldığı ya da yapılacağı soruldu.

“ARKASINDA HANGİ GÜÇ VAR?”



Aynı zamanda TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü de olan Yarkadaş, komisyon üyesi CHP milletvekilleri Tuncay Özkan, Tufan Köse ve Hilmi Yarayıcı’yla birlikte bir de araştırma önergesi hazırladı. CHP’li 20 milletvekilinin imzasıyla verilen araştırma önergesinde, “Emniyet içinde yasadışı telefon dinlemesi yapılıp yapılmadığı – yapılıyorsa bu oluşumun kim ya da kimler tarafından yönetildiği”nin ortaya çıkarılması istendi. TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü Yarkadaş, “Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstihbarat Daire Başkanlığı’nı denetlemekle görevli GİK de bir an önce toplanmalı ve konunun muhataplarını meclise davet etmelidir. Bunun için de gerekli başvuruyu yaptık” dedi.