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Ankara’da "1. Trakya Tanıtım Günleri" başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 17:14 | Son Güncelleme

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Ankara’da "1. Trakya Tanıtım Günleri" başladı

“1. Trakya Tanıtım Günleri”nin açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Türkiye özellikle savunma sanayisiyle beraber bölgesinin göz bebeği, adeta bu bölgede bölgesel bir güç odağı haline gelmiştir” dedi.
Ankara’da bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) kitaplara konu olmuş, Osmanlı sanatına ev sahipliği yapmış eski başkent Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın tarihi, turizmi, sosyal ve kültürel faaliyetlerini içeren “1. Trakya Tanıtım Günleri”, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi’nin açılış kurdelesini kesmesiyle başladı. Trakya yöresine ait şenlikler ve Roman halk danslarıyla renkli görüntülere sahne olan “1. Trakya Tanıtım Günleri”nde konuşan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, “Türkiyemiz hepimizin ortak paydası. Adeta rengarenk çiçeklerden oluşan bir çiçek bahçesi. Çok büyük bir Anadolu halısının içerisinde envai çeşitlerini barındıran bir haritadır Türkiye haritası. O bakımdan bir tanesini bir yere alıp koysanız bunun hiçbir anlamı olmaz ama bunların hepsi bir araya geldiğinde bambaşka bir güzellik ve manzarayla karşı karşıya kalırsınız. Türkiye’yi Türkiye kılan işte bizim bu zenginliğimizdir” ifadelerini kullandı.
Geçmiş dönemde bu ülkede yaşayanları bu haritadan sürgün etmek isteyenlerin olduğunu ve hatta Anadolu’yu da dar etmek isteyenlerin olduğunu belirten Çavuşoğlu, “O gün 7 coğrafi bölgesiyle bir kardeşlik iklimi çerçevesinde hepimiz bir araya gelerek gücümüzü bir sinerjiye dönüştürerek, bize bu coğrafyayı dar etmek isteyenlere karşı direncimizi ortaya koyduk ve Türkiye’yi ortaya çıkarmış olduk. Türkiye bugün çok farklı noktada. Çok güçlü bir ülkeyiz. Ülkemizle gurur duyuyoruz. Türkiye artık eski Türkiye değil. Özellikle savunma sanayisiyle beraber bölgesinin göz bebeği, adeta bu bölgede bölgesel bir güç odağı haline gelmiştir. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde olacağız, birbirimize daha fazla kenetleneceğiz, önyargının bütün perdelerini ortadan kaldıracağız. Türkiye’yi büyütmek için hangi enstrüman, hangi faktör varsa onun etrafında kenetleneceğiz. Türkiye’yi o muhasır medeniyet seviyesine yükseltmek için hep birlikte el birliği yapacağız” şeklinde konuştu.
1. Trakya Tanıtım Günleri, 4 gün boyunca Atatürk Kültür Merkezi’nde açık olacak.

Ankara’da

Ankara’da

Ankara’da

Ankara’da

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