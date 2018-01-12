Ankara'da CHP'den 'OHAL' tepkisi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Ankara İl Teşkilatı üyeleri, Türkiye'nin 18 aydır olağanüstü hal (OHAL) ile yönetilmesine tepki gösterdi. Partililer, OHAL'in kaldırılmasını istedi.

CHP Ankara İl Teşkilatı üyeleri, Kızılay'daki parti binaları önünde basın açıklaması yaparak Türkiye'nin OHAL ile yönetilmesine tepki gösterdi. Yaklaşık 200 kişilik grup adına basın açıklaması yapan CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, şunları söyledi:

"Darbe ve darbecilerle mücadele bahanesi ile başlayan OHAL, gelinen süreçte iktidar partisinin karşısında duran tüm muhalif kesimlere yönelik bir sindirme operasyonuna dönüşmüştür. AK Parti iktidarı ilk günden bu yana darbecilerle mücadele değil, tek adam düzeninin karşısında demokrasiden yana olan kesimlerle mücadele etmektedir. Her geçen gün baskının sınırları genişlemekte ve sağcı solcu ayırmadan toplumun büyük bir kesimi terörist olarak suçlanmaktadır. Toplumda açılan çatlaklar genişletilerek derin çukurlar haline getirilmektedir. 12 Eylül askeri darbesinde bile görülmüyen hukuk dışılıklar, insan hakkı ihlalleri ve özgürlüklerin kısıtlanması bugün Türkiye'nin normali haline getirilmek istenmektedir. Yüz binlere ulaşan ihraç ve tutuklama dalgası, darbecilerle uzaktan yakından ilgisi olmayan yurttaşları da içine katmış, yargısız infazlarla dikta rejiminin muhalifleri cezalandırma aracı olarak kullanılmış ve kullanılmaya da devam etmektedir. İktidar partisinin FETÖ ile el ele vatanseverlere kumpas kurduğu yıllarda, bu terör örgütü ile mücadele eden ve bu yüzden cezalandırılan gazeteciler, siyasiler ve akademisyenler gibi yurttaşlara, bugün FETÖ yaftası vurulmaya çalışılmaktadır. Bu olağanüstülüğü normalleştirmeye çalışanlara karşı CHP, demokratik kitle örgütleri ve sendikalar olarak bir kez daha ifade ediyoruz; OHAL'e artık yeter, OHAL kaldırılsın, demokrasi istiyoruz."

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