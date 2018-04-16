Ankara'da CHP'lilerden OHAL'e karşı oturma eylemi

Muhammet BAYRAM- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından 'OHAL değil demokrasi' sloganı altında, oturma eylemi düzenledi. CHP Ankara İl Örgütü öncülüğünde Güvenpark’ta düzenlenen oturma eylemine, CHP Genel Başkan yardımcıları Tekin Bingöl, Haluk Koç, Fethi Açıkel, CHP milletvekilleri, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, İl Kadın Kolları Başkanı Türkan Çınar ve çok sayıda partili destek verdi. İktidar partisinin OHAL'i bir kez daha uzatmanın peşinde olduğunu söyleyen CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, "İlan ederken 1 buçuk ay bile sürmeyecek dedikleri OHAL, bardağı çoktan taşırmıştır. Sabır testisi kırılmış toplumun büyük çoğunluğu OHAL rejimine artık yeter demeye başlamıştır" dedi. 'OHAL REJİMİNE DERHAL SON VERİLMELİDİR' Başkan Keskin, "Postallı darbelerle mücadele etmeyi badire görenler, gelinen noktada takım elbiseli darbeciler haline gelmiştir" diyerek şöyle konuştu: "Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Hukukun askıya alındığı parlamentonun yok sayıldığı milli iradenin tanınmadığı milletvekillerinin rehin alındığı faşist düzeni ortadan kalkmalıdır. Sendikalar meslek odalar ve birlikleri ile sivil toplum örgütlerine yönelik iktidar gücüyle uygulanan sindirme politikaları son bulmalıdır. Sivil darbe ile tek koltukta birleştirilen yasama yürütme ve yargı ekleri yeniden çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kendi koltuklarına geçmelidir." Keskin, alanda bulunan partilileri oturma eylemine davet ederek, "Sadece bu meydanda değil, ülkenin 81 ilindeki meydanlardan Ankara’da ki saraylılara sesleniyoruz. Biz OHAL değil demokrasi istiyoruz" diye konuştu. CHP'liler yapılan konuşmanın ardından oturma eylemine geçti.