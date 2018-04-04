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Ankara’da kritik zirve başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 13:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde yapılan ve Suriye’de yaşanan sürecin görüşüleceği Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan zirvede liderler, Suriye’de ateşkesin sağlanması, Astana ve Soçi’de alınan kararların sahaya nasıl yansıdığı, sivil ölümlerin önüne geçilmesi, insani yardımlar, normalleşme sürecinin başlaması ve Türkiye’nin Suriye bağlamında terörle mücadelesi konularını görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde yapılan ve Suriye’de yaşanan sürecin görüşüleceği Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan zirvede liderler, Suriye’de ateşkesin sağlanması, Astana ve Soçi’de alınan kararların sahaya nasıl yansıdığı, sivil ölümlerin önüne geçilmesi, insani yardımlar, normalleşme sürecinin başlaması ve Türkiye’nin Suriye bağlamında terörle mücadelesi konularını görüşecek.

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