Ankara'da sürpriz zirve! Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organı temsilcileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organı temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Nuri Necipoğlu katıldı.

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