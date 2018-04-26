Ankara'nın Çubuk İlçesi Kaymakamı Çenet istifa etti

Müfit ONBAŞI/ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Çubuk İlçesi Kaymakamı İbrahim Çenet, AK Parti'den Osmaniye milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.
İstifasının ardından basın açıklaması yapan Çenet, "Biz Osmaniye'nin kurucu ailelerindeniz. Osmanlı döneminde hac yollarının güvenliğini sağlamak görevinde, Milli Mücadele yıllarında Çukurova savunmasında düşman işgalinin sona erdirilmesinde hep önemli görevler almış bir ailenin mensubuyum. Aynı zamanda, Osmaniye sivil toplumunda sorumlulukları olan bir aileyiz. Nasip olursa gurbet görevim yerine artık memleket görevinde siyaseten AK Parti kadrolarında sorumluluk almak iradesindeyim. Hakkımızda hayırlısı olsun" dedi.
FOTOĞRAFLI
'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim
Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den ilk tepki
Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği
Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Kim olduğu ortaya çıktı!
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor