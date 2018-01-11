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Ankara'yı hareketlendirecek iddia: İşte Abdullah Gül'ün 2019 adayı!

POLİTİKA HABERLERİ | 11.01.2018 18:07 | Son Güncelleme 15 dakika önce

Abdullah Gül'ün eski danışmanı ve Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, 2019 seçimlerinde Gül'ün aday olmayacağını iddia ederek, Gül'ün aday göstereceği ismi açıkladı.

Ankara'yı hareketlendirecek iddia: İşte Abdullah Gül'ün 2019 adayı!

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir süre danışmanlığını da yapan Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, Gül'ün adayının Ali Babacan olacağını iddia etti.

"Sizlere, bu sütundan yakın bir zaman içinde Abdullah Gül'ün yanına bir eski yüksek yargı başkanı ve de Ali Babacan'ı alarak çıkış yapacağını duyurmuştum" diyen Takan, şu iddiaları sıraladı:

Hazırlıklar devam ediyor. "Evrensel hukuk, insan hakları, AB normları" çerçevesinde bir çalışma yapılıyormuş. Gül'ün İstanbul'daki çalışma ofisinden iyi haber alan kaynaklar, "Abdullah Bey şimdi tüm tepkileri bilinçli olarak üstüne alıyor. Ali Babacan'ı Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlıyor" iddiasında bulundu. Ali Babacan'ın AKP içinde pasifize edilmesinin ardından tüm eleştirilerden muaf tutulma sürecine bakarsak bu iddiayı yabana atmamak gerek. Kaynaklar, Babacan'ın çok derinden çalıştığını ve yanına da AKP kurucularından Cüneyd Zapsu'yu aldığına dikkat çekiyorlar. Ahmet Davutoğlu da sahaya inmiş, İstanbul'da çalışma ofisi tutmuş, Ankara'da Hacı Bayram ziyaretlerini sıklaştırmış, nabız tutuyormuş!.. İddiamda ısrarlıyım, Abdullah Gül, R. Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkamaz. Saray kaynakları da, Erdoğan'ın Gül'e tepkisini "el altından külliyeye aracılar vasıtasıyla mesajlar gönderiyor; 'adamlarımızı muhafaza et' diye. Erdoğan buna çok içerliyor. Niye kendi gelip düşüncelerini benimle yüz yüze paylaşmıyor?" diye izah ediyor.

CHP'NİN ADAYI

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