CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Anketlerde 50 artı 1'i görselerdi seçimi geçen pazar yapmışlardı. Büyük bir kıskaç içindeler, o yüzden Afrin'i de istismar etmeye çalışıyorlar. " dedi. Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Binali Yıldırım'ın eğitimle ilgili konuştuğunu, eğer kasten ve bilerek gerçekleri çarpıtmıyorsa, kendisinin yanlış bilgilendirildiğini savundu. Yıldırım'ın, ilköğretimde okullaşma oranını yüzde 100'e çıkardıklarıyla övündüğünü ifade eden Özel, dört artı dört artı dört uygulamasına kadar, 8 yıllık kesintisiz eğitim sürerken okullaşma oranının hızla yükseldiğini belirtti. Özel, ilköğretimdeki okullaşma oranının yüzde 98,67'den bugün yüzde 91'e indiğini, dört artı dört artı dört sonrası okul öncesi okullaşma oranının yüzde 9,14 azaldığını, ilkokul düzeyinde okullaşma oranında yüzde 7,61, ortaokul düzeyinde yüzde 3,3'lük gerileme olduğunu ileri sürdü. Küçücük çocukların okula gitmediğini, bu çocukların nerede olduğunu bilmediklerini anlatan Özel, gayriresmi okulları, merdiven altı eğitim kurumlarını devletin rakamlarında görmediklerini, eğitimden saymadıklarını söyledi. Özel, Yıldırım'ın, bunları da sayarak yüzde 100 diyorsa, bunun bir felaket olduğunu söyledi..

-"Bizim beşli batıyor" Türkiye gündeminde çok önemli bir konunun, 3. havalimanı meselesi olduğunu ifade eden Özel, havalimanını yapan 5'li konsorsiyumun, 2 yıllık toplam 2 milyon avroluk kira bedelini erteleme talep ettiğini söyledi. Özel, "Kim, kimden ne istiyor, aktörler hep tanıdık. Cengiz bildiğiniz Cengiz, Kolin bildiğiniz Kolin, Limak bildiğiniz Limak, Mapa bildiğiniz Mapa, Kalyon bildiğiniz Kalyon. Hepsi birden bir tek patron biliyorlar; saraydaki reisleri. Daha evi kiraya yeni vermişsiniz, kirayı ödeyemeyeceğini söylüyor. İri iri, koca koca yandaş firmalar, ihaleye girerken bu şartları bilmiyor mu, hesap kitap yapmadı mı, yoksa hesaplarını, 'saray bizim kiramızı erteler' diyerek mi yaptı? O zaman ihalenin kamu yararına gözetimi nerede kaldı?" diye sordu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın, "Batarlarsa batsın diyecek halimiz yok." dediğini ifade eden Özel, esnaf, çiftçi, emekli kredi kartını bir gün geciktirse 15 günlük faiz ödediğini, çiftçilerin borcunu ödeyemediği için sularının, elektriklerinin kesildiğini söyledi. Özel, "Bunlar için batarsa batsın diyenler, 5 kodaman için 'Batarsa batsın diyecek halimiz yok' diyor. Bizim beşli; esnaf, emekli, işçi, işsiz, çiftçi batıyor." dedi.

Özel, 11 milyonun üzerinde emekli bulunduğunu, her emeklinin 420 lirasını Kolin'e verip, "Bir sene sende dursun" dediğini savunarak, emekli maaşlarının, Kolin'in ödeyeceği kiradan ödendiğini savundu. -"İktidarın, kendi içinde doğruyu söylemesi yasak" Faiz düşürme paketine işaret eden Özel, bu paketi bütün dünyanın bildiğini ancak AK Parti'nin direndiğini, faizlerin de bu yüzden çıktığını öne sürdü. "OHAL'i kaldır, en büyük paket bu." diyen Özel, yargının işine karışılmadığında, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü sağlandığında, bütün dünyada da böyle görüldüğünde, Türkiye'ye yabancı sermayenin akacağını vurguladı. Özel, can, mal, hukuk güvenliği endişelerinin olduğu ülkede, faizlerin çıkacağını, yabancı sermayenin gelmeyeceğini ifade etti. Daha önce dünyaya karşı bir vitrinin olduğunu belirten Özel, Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ifadelerine, yönetim şekline dünyadaki muhataplarının bir şekilde itibar ettiğini kaydetti. Özel, "Babacan dayanamadı kaçtı gitti, Şimşek her gün sarayın dilinden dayak yiyor, her gün kırbaçlanıyor. Neden, 'adam bizim dediklerimizi söylüyor' diye. Çıkıyor, ilçe kongrelerinde, kendi bakanına, partisinin yöneticilerine ayar veriyor. Doğruyu söylemek muhalefete yasak, iktidarın da kendi içinde doğruyu söylemesi yasak. 2002-2007 arası sıcak paranın ülkeye aktığı, bunu Şimşek ve Babacan'ın yönettiği süreçte bu arkadaşlar iyiydi. Faizler, idari işlemle düşürülecekse bugüne kadar düşüremeyen idareciler kimdir?" diye konuştu.

AK Parti döneminde 770 milyar 889 milyon lira faiz ödendiğini, bunun 653 milyarının iç, 117 milyarının dış faiz olduğunu aktaran Özel, iç borç faiziyle 95 Atatürk Barajı, 55 Keban Barajı, dış borç faiziyle 36 Atatürk, 20 Keban barajı yapılabileceğini anlattı. Yozgat Havalimanından 3 bin 37, Bayburt Havalimanından 2 bin 513 tane yapılabileceğini ifade eden Özel, ancak AK Parti'nin faizci politikaları yüzünden yapılamadığını savundu. Özel, bir havalimanıyla övünenlerin, kaybettirdikleri 3 bin havalimanını görmek gerektiğini belirtti. -"Seçimi geçen pazar yapmışlardı" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Hatay'a yapılan geziye yönelik, uçaktan başlayan davul zurnalı, klarnetli ziyaret için tepki gösterdiğini anlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bozuk kompozisyondu. Bu ordunun mücadele ettiği terör örgütünün temel kazanç kapıları uyuşturucu. Uyuşturucudan sabıkalılar oradaydı. Ziyarete gidenlerin ellerinde tezkereleri yoktu, onun yerine bedelli askerlik dekontları, çürük raporları, askerlik anıları yerine askerliği hangi siyasiyi devreye sokarak, en kıyak orduevinde, nasıl şarkı söyleyerek geçirdiğini söyleyen kişiler oraya gitmişti. Bir öncekinde AKP, MHP'ye karşı milliyetçiliği ayaklar altında çiğnediği dönemde Tatlıses ile megri megri söylüyorlardı, bugün kol kola girmişler yaylalar yaylaları söylüyor. Bizim işimiz yaylaları, megri megriyi söyleyen sanatçılar ile değil ama onu da bunu da siyasete alet edenlerle, şehit kanı üzerinden siyasi rant kazanmaya çalışanlarladır. Bir eli şehidin tabutunda, bir elinde mikrofon, gözler anketlerde siyaseti teşhir etmek gerekiyor. O anketlerde 50 artı 1'i görselerdi seçimi geçen pazar yapmışlardı. Büyük bir kıskaç içindeler, o yüzden Afrin'i de istismar etmeye çalışıyorlar. "