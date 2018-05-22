Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Hükümetlerimiz tarafından 2017 sonuna kadar Antalya'ya 39 milyar liralık yatırım yapıldı. Bu senekiler hariç. Bu yatırımlar içerisinde bizim bakanlığımızın yatırımları da çok önemli bir yer tutuyor. Bizim 2017 sonuna kadar kenti yaptığımız toplam yatırım 4 milyar 280 milyon lira. Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte Antalya'ya en çok yatırım yapan bakanlığız. Biz o kadar çok baraj ve gölet yaptık ki Antalya adeta baraj ve göletler diyarı haline geldi." dedi. Devlet Su İşlerine (DSİ) ait bazı yatırımların açılışı için Antalya'ya gelen Bakan Eroğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Eroğlu, hükümetleri döneminde Antalya'ya önemli hizmetler yapıldığını, bugün de Manavgat'ta yapılacak törenle 2 baraj, 1 gölet, 1 sulama, 4 dere ıslahı, 1 Orman Genel Müdürlüğü paket tesisi, bir de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün paket tesisinin temelinin atılacağını veya açılışının yapılacağını bildirdi.

Manavgat'ta özellikle Çardak Barajı'nın hasretle beklendiğini aktaran Eroğlu, bugün bu barajın da temelinin atılacağını, baraj tamamlandığında da 10 bin 600 dekar arazinin modern sulama sistemiyle sulanacağını dile getirdi. Yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 56'sı ormanlarla kaplı Antalya'da ormanların da çok önemli olduğunu vurgulayan Eroğlu, turizm cenneti Antalya'ya Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yolları, bal ormanlarının kurulması, vatandaşlara gelir getirici orman meyve ağaçlarının dikilmesi gibi temeli atılacak paket tesisler bulunduğunu ifade etti. - 5 bin köye 5 bin gelir getirici orman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 5 bin köye 5 bin gelir getirici orman projesinin başlatıldığını hatırlatan Bakan Eroğlu, "Şu ana kadar aşağı yukarı 3 bin 700 civarında köye gelir getirici orman kurduk. İnşallah 2019 sonuna kadar 5 bin köye gelir getirici orman kurmuş olacağız." dedi. Eroğlu, söz konusu proje kapsamında orman arazilerine fıstık çamından, ceviz, badem, zeytin ve kestane ağaçlarına kadar birçok gelir getirici ağaç fidanının toprakla buluşturulduğunu bildirdi.

Hükümetin Antalya'ya büyük bir önem verdiğini, Türkiye'nin incisi Antalya ile gurur duyduklarını belirten Eroğlu, şöyle devam etti: "Hükümetlerimiz tarafından 2017 sonuna kadar Antalya'ya 39 milyar liralık yatırım yapıldı. Bu senekiler hariç. Bu yatırımlar içerisinde bizim bakanlığımızın yatırımları da çok önemli bir yer tutuyor. Bizim 2017 sonuna kadar kenti yaptığımız toplam yatırım 4 milyar 280 milyon lira. Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte Antalya'ya en çok yatırım yapan bakanlığız. Biz o kadar çok baraj ve gölet yaptık ki Antalya adeta baraj ve göletler diyarı haline geldi." - Erozyon ve çölleşmeyi önleme seferberliği Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile gece gündüz çalışarak kentte taşkın korumaya yönelik önemli projeler hazırladıklarını aktaran Eroğlu, Türkiye'deki bütün iş makinelerinin Antalya'ya sevk edilerek, büyük bir seferberlikle dere ıslahı yaptıklarını söyledi. Bakan Eroğlu, baraj ve göletlerin taşkın ve erozyon önlemede de çok büyük önemi olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi üç kurum yine bir çalışma başlattık DSİ, Orman Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü olarak. Antalya'da erozyon ve çölleşmeyi önlemek için muhteşem bir seferberlik başlatıldı. Ağaçlandırmadan tutun, teraslama, mera ıslahına kadar. Antalya'da taşkınlarda ciddi bir azalma olduysa bunda bu çalışmanın büyük rolü var. Hükümetlerimiz döneminde Antalya'da 19 baraj, 3 göleti tamamladık. Şimdi 10 baraj, 2 gölet daha yapılıyor. Önümüzdeki yıl sonuna kadar 29 baraj ve 5 gölet tamamlanmış olacak. Peki bunun ne faydası oldu? Bununla yaklaşık 450 bin dekar münbit araziyi sulamış olduk. Vatandaş arazisinden yılda 2-3 defa ürün almaya başladı, verim arttı. Yılda 471 milyon lira çiftçinin cebine ilave para giriyor." - Akdeniz Gelişim Projesi Antalya'da bugüne kadar 163 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu, 125 mesire yeri, 7 şehir ormanı, 15 bal ormanı kurulduğunu belirten Eroğlu, bunların kente çok büyük katkısı olduğunu dile getirdi. Meteorolojinin de Antalya'da 52 otomatik gözlem istasyonu, 6 deniz otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu, 2 havaalanı otomatik meteoroloji gözlem istasyonu, bir radar, 2 yıldırım tespit ve takip sistemi kurulduğunu anımsatan Eroğlu, Antalya'daki meteorolojik tahminlerin dünyanın en ileri noktasına ulaştığını bildirdi.