HABER

Antalya Büyükşehir’den Kemer’e yatırım hamlesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 13:46 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi,Kemer ilçe girişindeki Atatürk Caddesi’ni sıcak asfaltla kaplanırken, Liman Caddesini güzelleştirme çalışmalarına devam ettiği bildirildi.Kemer’in çehresini değiştirecek projelerin startını veren Büyükşehir Belediyesi, turistik ilçeyi bambaşka bir görünüme kavuşturuyor.

Antalya Büyükşehir’den Kemer’e yatırım hamlesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi,Kemer ilçe girişindeki Atatürk Caddesi’ni sıcak asfaltla kaplanırken, Liman Caddesini güzelleştirme çalışmalarına devam ettiği bildirildi.
Kemer’in çehresini değiştirecek projelerin startını veren Büyükşehir Belediyesi, turistik ilçeyi bambaşka bir görünüme kavuşturuyor. Kemer merkezinde yer alan yollar parke taşından kurtuluyor. Kemer girişinden merkeze ulaşımı sağlayan Atatürk Bulvarı’ndaki parke taşları sökülerek sıcak asfalt kaplama yapılıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı gidiş- geliş olmak üzere yaklaşık 4 kilometrelik yol modern ve konforlu hale getiriliyor.
"Liman Caddesine düzenleme"
Kemer esnafının yüzünü güldürecek, ilçe merkezini bambaşka bir görünüme kavuşturacak Liman Caddesi Kentsel Tasarım Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Projeyi yaz sezonuna kadar yetiştirmek için çalışan ekipler, imalatlarda yüzde 50’lik kısmı geride bıraktı. Yaklaşık 12 milyon lira yatırım maliyetli proje tamamlandığında Kemer yeni bir cazibe merkezine kavuşacak.
"Kemer 1980 değil 2020 model olacak"
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in ‘1980’lerden kalma Kemer’i 2020 model yapacağız” diyerek başlattığı çalışmalar kapsamında Liman Caddesi’ndeki tüm binaların dış cepheleri boyanarak, kolonlarına taş kaplama yapıldı. Cadde üzerindeki dükkan önleri ve yürüyüş yolları bazalt taşlarla kaplanıyor. Cadde ortasından geçecek süs havuzlarının karkas betonarmesi tamamlandı. Cadde boyunca güneş kırıcılar yapılacak. Kent mobilyaları, aydınlatma sistemi, peyzajı, havuzları ile yeniden düzenlenecek olan Liman Caddesi Kemer’e modern bir kimlik ve vizyon kazandıracak. Kongre ve Kültür Merkezi Projesi ile bir bütünlük arz edecek olan proje, hem bölge halkı hem de esnafın yüzü gülecek.

Antalya Büyükşehir’den Kemer’e yatırım hamlesi

Antalya Büyükşehir’den Kemer’e yatırım hamlesi

Antalya Büyükşehir’den Kemer’e yatırım hamlesi

Antalya Büyükşehir’den Kemer’e yatırım hamlesi

Üniversite rektörünün giysisi olay olduÜniversite rektörünün giysisi olay oldu
İran'da düşen Türk jetiyle ilgili kritik gelişme!İran'da düşen Türk jetiyle ilgili kritik gelişme!
Erdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katıldıErdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor

Son dakika! Erdoğan sefer görev emrini hatırlattı

Son dakika! Erdoğan sefer görev emrini hatırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya Genelkurmay Başkanı: “ABD’nin Suriye’yi bombalaması halinde karşılık vereceğiz”

Rusya Genelkurmay Başkanı: “ABD’nin Suriye’yi bombalaması halinde karşılık vereceğiz”

İstiklal Caddesi modernleşiyor

İstiklal Caddesi modernleşiyor

Kılıçdaroğlu: 'Bu teklif sopalı seçim hazırlığıdır'

Kılıçdaroğlu: 'Bu teklif sopalı seçim hazırlığıdır'

Yılmaztekin TBMM Genel Kurulunda “İttifakı” anlattı

Yılmaztekin TBMM Genel Kurulunda “İttifakı” anlattı

Başkan Ahmet Batur: Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda yorulmadan çalışacağız

Başkan Ahmet Batur: Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda yorulmadan çalışacağız

TBMM'de CHP ve MHP milletvekilleri arasında kavga

TBMM'de CHP ve MHP milletvekilleri arasında kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.