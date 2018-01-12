Antalya CHP'de olaylı devir teslim

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - CHP Antalya İl Başkanlığı'nın devir teslim töreninde eski İl Başkanı Mustafa Erdem'e konuşması sırasında bazı partililer tepki gösterip üzerine yürüdü. Bir partilinin küfrettiği Erdem, "İl başkanım o küfrü yiyecek" diye tepki gösterdi.CHP Antalya İl Başkanlığı'nın geçen hafta sonu yapılan genel kurulunda seçimi kazanan Ahmet Kumbul, parti binası önünde düzenlenen törenle görevi İl Başkanı Mustafa Erdem'den devraldı. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP Antalya milletvekilleri Niyazi Nefi Kara ve Mustafa Akaydın, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ile çok sayıda parti yöneticisi ve partili katıldı.MUSTAFA ERDEM'DEN SERT ELEŞTİRİParti binası önünde toplanan kalabalığa seslenen eski il başkanı Mustafa Erdem, seçim süreciyle ilgili sert eleştirilerde bulundu. Delege seçim süreçlerine hiçbir müdahalede bulunmadığını belirten Erdem, "Üzülerek belirtmek isterim ki, il kongresi süreci maalesef beklenen, özlenen tarafsızlık içinde gerçekleşmedi. Bireysel gelecek kaygıları ülkenin geleceğinin önüne geçti. Genel başkan yardımcıları bir yandan, 'Antalya'yı ben yönetirim' iddiası içinde olanlar bir yandan sanki bir telaş içindeydiler. Bir genel başkan yardımcısı düşünün, seçimden bir gün önce gelecek ve geliş sebebini 'Sayın genel başkanın bütün belediye başkan adaylarını listelerine yazma talimatını getirdim' diye açıklayacak. Bu aslında aklımızla alay etmek değil de nedir? Bunun için Antalya'ya mı gelinir? Bir divan başkanı düşünün havaalanına kendisini karşılamaya giden il başkan yardımcısının olduğu il başkanının aracına binmeyecek, önceki il başkanımızın aracıyla gelecek. Yine bir divan başkanı düşünün, mesajla iletilen talimatlar doğrultusunda divanı yönetecek. Bütün bu olumsuzlukları birebir gördüğüm, yaşadığım halde kongrenin partimize yakışır olgunlukta gerçekleşmesi için tek kelime etmedim" diye konuştu.'BİZİ Mİ DÖVECEKSİNİZ?'Başarının ölçüsünün alınan sonuçlar olduğunu da belirten Mustafa Erdem, kendi döneminde Muratpaşa'da 'başarısız', 'yetersiz' kampanyasının had safhada olduğunu belirterek, ilçelere göre referandum sonuçlarına göre istatistik bilgileri paylaşmaya başladı. Bu sırada bazı partililer Erdem'e tepki göstererek kalabalığın içinden üzerine yürümeye çalıştı. Diğer partililerin engel olmaya çalıştığı saldırı sırasında bir partili ise Erdem'e küfretti. Üzerine yürüyen partililere tepki gösteren Erdem, "Ne oluyor arkadaşlar? 70 yılda 7 kez iktidar olamamışız neyi tartışıyoruz? Bizi mi döveceksiniz, neyi tartışıyoruz" dedi. Erdem, kendisine küfreden partiliyle ilgili olarak, "İl başkanım o küfrü yiyecek" diyerek, yeni İl Başkanı Kumbul'a tepkisini dile getirdi. Saldırgan partililerin uzaklaştırılmasının ardından Erdem, yeni yönetime başarılar diledi.YENİ BAŞKANDAN BİRLİK BERABERLİK MESAJIAntalya'nın referandumda olduğu gibi çalışınca neler yapabileceğini gösterdiğini belirten Ahmet Kumbul, bugüne kadar görev yapan tüm partililerle birlikte çalışacağını söyledi. Kumbul, "Bütün kararları hep beraber alacağız, sahada hep birlikte çalışacağız. Cumhuriyet tarihinin en karanlık günlerinden geçiyoruz. Devlette liyakat tamamen yok sayılıyor. Bu karanlığı dağıtacak, ülkeyi tekrar aydınlığa getirecek tek parti CHP'dir. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün biz gençlere emanet ettiği Cumhuriyet rejimini tekrar inşa edecek ve bu ülkenin ilelebet yönetilmesini sağlayacak CHP'dir. Önümüzde çok zorlu bir süreç var. Genel ve yerel seçimlerde CHP'yi Antalya'da iktidar yapacağız" dedi.Çetin Osman Budak ise bu devir- teslim töreninin 2019 seçimlerine start verilen gün olduğunu belirtti. Budak, "Türkiye'deki bütün kongreleri biliyor, yakından takip ediyoruz. Bir demokrasi şöleni halinde geçmesini temenni ettiğimiz, birkaç yerde tatsız olay olsa da aslında 78 ilde kongreler bitti. Ve hiç diğer partiler gibi değil, demokratik unsurlar devreye girdi ve en çok takdir toplayan da Antalya'daki kongremizdi. Bütün Türkiye çok yakından takip etti. Son derece olgun, düzeyli, kapsayıcı ve mücadeleci bir kongreydi. Bu kongre aslında, Antalya'da bir çoban ateşinin yakılışıydı. 2019'da üç seçim olacak. Belediye, milletvekilliği ve başkanlık. Rejimi değiştirmek isteyenlerin başına 2019 seçimlerini geçirecek dinamo sizlersiniz. Önümüzdeki iki yıllık süreçte mücadele azmiyle yolumuza devam edeceğiz" dedi.