Gerçek anlamda bir çevre yolu olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "19 kilometrelik bir yoldur. Döşemealtı bölgesinden Antalya, Isparta Dereboğazı yoluna bağlanıyor. Alanya'dan, Manavgat'tan Serik'ten gelenler ya da Burdur'dan, Denizli'den İstanbul'dan gelip de direkt o tarafa geçecekler artık şehrin içine girmek durumunda kalmayacaklar. 45 dakika zaman kazanımı olacak." diye konuştu.

Antalya şehir merkezinin trafiğinin rahatlaması bakımından güzel olacağını belirten Çavuşoğlu, kuzey çevre yolunun 36 kilometrelik bir yol olduğunu, ikinci etapta ise Serik, Belek bölgesine ana yola bağlanacağını, Aksu bölgesindeki trafiğin de rahatlayacağını ifade etti.

Tüm Antalya'nın trafiğini rahatlatmak istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"O yüzden çevre yolları, köprülü kavşaklar yapıyoruz. Antalyamız Türkiye'nin her yerinden kolay ulaşılır olsun diye Burdur'dan gelen yolu yapıyoruz. Denizli-Antalya otobanı hazır. Burdur-Antalya-Alanya otobanı, Finike'den Kaş Kalkan'a kadar otoyol projemiz var. Kalkınma Bakanlığının da projesi bitti. Yapım programına alınacak. Antalya-Mersin-Akdeniz sahil yolu tüneller bitiyor, viyadükler açıldı. Bazı tüneller de açıldıktan sonra Antalya-Mersin arası 4 saate düşecek. Konya'dan gelen güzel yollarımız var."

Çavuşoğlu, ayrıca iki hızlı tren projesinin olduğunu, birinin Eskişehir'den Burdur-Isparta üzerinden Antalya'ya geleceğini, diğerinin de Kayseri'den Kapadokya, Aksaray ve Konya üzerinden aynı istasyonda buluşacağını belirtti.