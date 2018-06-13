HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Antalya-Mersin arası 4 saate düşecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 16:20 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Antalya-Mersin-Akdeniz sahil yolu tüneller bitiyor, viyadükler açıldı. Bazı tüneller de açıldıktan sonra Antalya-Mersin arası 4 saate düşecek. Konya'dan gelen güzel yollarımız var"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya-Mersin-Akdeniz sahil yolunda tünellerin biteceğini, viyadüklerin açıldığını belirterek, "Bazı tüneller de açıldıktan sonra Antalya-Mersin arası 4 saate düşecek." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Vali Münir Karaloğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ve protokol üyeleriyle Kuzey Çevre yolunun açılışını gerçekleştirdi.

Antalya-Isparta karayolu Dereboğazı mevkisinde makam aracını Burdur yolu kavşağına kadar kullanan Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuzey çevre yolunun ilk geçişini kendilerinin gerçekleştirdiğini belirtti.

- Şehir geçişinde 45 dakikalık zaman kazanımı

Gerçek anlamda bir çevre yolu olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "19 kilometrelik bir yoldur. Döşemealtı bölgesinden Antalya, Isparta Dereboğazı yoluna bağlanıyor. Alanya'dan, Manavgat'tan Serik'ten gelenler ya da Burdur'dan, Denizli'den İstanbul'dan gelip de direkt o tarafa geçecekler artık şehrin içine girmek durumunda kalmayacaklar. 45 dakika zaman kazanımı olacak." diye konuştu.

Antalya şehir merkezinin trafiğinin rahatlaması bakımından güzel olacağını belirten Çavuşoğlu, kuzey çevre yolunun 36 kilometrelik bir yol olduğunu, ikinci etapta ise Serik, Belek bölgesine ana yola bağlanacağını, Aksu bölgesindeki trafiğin de rahatlayacağını ifade etti.

Tüm Antalya'nın trafiğini rahatlatmak istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"O yüzden çevre yolları, köprülü kavşaklar yapıyoruz. Antalyamız Türkiye'nin her yerinden kolay ulaşılır olsun diye Burdur'dan gelen yolu yapıyoruz. Denizli-Antalya otobanı hazır. Burdur-Antalya-Alanya otobanı, Finike'den Kaş Kalkan'a kadar otoyol projemiz var. Kalkınma Bakanlığının da projesi bitti. Yapım programına alınacak. Antalya-Mersin-Akdeniz sahil yolu tüneller bitiyor, viyadükler açıldı. Bazı tüneller de açıldıktan sonra Antalya-Mersin arası 4 saate düşecek. Konya'dan gelen güzel yollarımız var."

Çavuşoğlu, ayrıca iki hızlı tren projesinin olduğunu, birinin Eskişehir'den Burdur-Isparta üzerinden Antalya'ya geleceğini, diğerinin de Kayseri'den Kapadokya, Aksaray ve Konya üzerinden aynı istasyonda buluşacağını belirtti.

- 3. havalimanı ihale aşamasında

Çavuşoğlu, havadan da kolay ulaşılabilir olması için Antalya'nın batısına üçüncü havalimanını yapacaklarını, işin ihale aşamasına geldiğini de ifade etti.

Daha sonra Döşemealtı ilçesindeki Bilim Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılan Çavuşoğlu, öğrencilik yıllarındaki anılarını paylaştı.

Mezun olacak öğrencilere önerilerde bulunan Çavuşoğlu, "Zorluklarla karşılacaksınız, ciddi rekabet var. Okul bitti, ne olacak? İş bulma derdi, devlete girme rekabeti, özel sektörde ciddi bir rekabet var." dedi.

Vizyon sahibi olmanın önemine değinen Çavuşoğlu, öğretim üyesi ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
Halaçoğlu: Güneş 25 Haziran'da farklı doğacakHalaçoğlu: Güneş 25 Haziran'da farklı doğacak
Başbakan Yıldırım: Kandil'deki terör gruplarının başlarını ezeceğizBaşbakan Yıldırım: Kandil'deki terör gruplarının başlarını ezeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tünel ulaşım yol

En Çok Okunan Haberler

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Adil Gür'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket! Kim ne kadar oy alacak?

Adil Gür'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket! Kim ne kadar oy alacak?

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku

Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku

AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Millet Kıraathanesi'nin örneği olacak

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Millet Kıraathanesi'nin örneği olacak

MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.