Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya-Mersin-Akdeniz sahil yolunda tünellerin biteceğini, viyadüklerin açıldığını belirterek, "Bazı tüneller de açıldıktan sonra Antalya-Mersin arası 4 saate düşecek." dedi.
Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Vali Münir Karaloğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ve protokol üyeleriyle Kuzey Çevre yolunun açılışını gerçekleştirdi.
Antalya-Isparta karayolu Dereboğazı mevkisinde makam aracını Burdur yolu kavşağına kadar kullanan Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuzey çevre yolunun ilk geçişini kendilerinin gerçekleştirdiğini belirtti.
- Şehir geçişinde 45 dakikalık zaman kazanımı
Gerçek anlamda bir çevre yolu olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "19 kilometrelik bir yoldur. Döşemealtı bölgesinden Antalya, Isparta Dereboğazı yoluna bağlanıyor. Alanya'dan, Manavgat'tan Serik'ten gelenler ya da Burdur'dan, Denizli'den İstanbul'dan gelip de direkt o tarafa geçecekler artık şehrin içine girmek durumunda kalmayacaklar. 45 dakika zaman kazanımı olacak." diye konuştu.
Antalya şehir merkezinin trafiğinin rahatlaması bakımından güzel olacağını belirten Çavuşoğlu, kuzey çevre yolunun 36 kilometrelik bir yol olduğunu, ikinci etapta ise Serik, Belek bölgesine ana yola bağlanacağını, Aksu bölgesindeki trafiğin de rahatlayacağını ifade etti.
Tüm Antalya'nın trafiğini rahatlatmak istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"O yüzden çevre yolları, köprülü kavşaklar yapıyoruz. Antalyamız Türkiye'nin her yerinden kolay ulaşılır olsun diye Burdur'dan gelen yolu yapıyoruz. Denizli-Antalya otobanı hazır. Burdur-Antalya-Alanya otobanı, Finike'den Kaş Kalkan'a kadar otoyol projemiz var. Kalkınma Bakanlığının da projesi bitti. Yapım programına alınacak. Antalya-Mersin-Akdeniz sahil yolu tüneller bitiyor, viyadükler açıldı. Bazı tüneller de açıldıktan sonra Antalya-Mersin arası 4 saate düşecek. Konya'dan gelen güzel yollarımız var."
Çavuşoğlu, ayrıca iki hızlı tren projesinin olduğunu, birinin Eskişehir'den Burdur-Isparta üzerinden Antalya'ya geleceğini, diğerinin de Kayseri'den Kapadokya, Aksaray ve Konya üzerinden aynı istasyonda buluşacağını belirtti.
- 3. havalimanı ihale aşamasında
Çavuşoğlu, havadan da kolay ulaşılabilir olması için Antalya'nın batısına üçüncü havalimanını yapacaklarını, işin ihale aşamasına geldiğini de ifade etti.
Daha sonra Döşemealtı ilçesindeki Bilim Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılan Çavuşoğlu, öğrencilik yıllarındaki anılarını paylaştı.
Mezun olacak öğrencilere önerilerde bulunan Çavuşoğlu, "Zorluklarla karşılacaksınız, ciddi rekabet var. Okul bitti, ne olacak? İş bulma derdi, devlete girme rekabeti, özel sektörde ciddi bir rekabet var." dedi.
Vizyon sahibi olmanın önemine değinen Çavuşoğlu, öğretim üyesi ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
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