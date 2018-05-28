Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da 10 üniversite hedeflediklerini belirterek, "10 üniversite hedefine ulaşmak için ATSO'nun da duyarlılık göstereceğine inanıyoruz. Eğitime önem veriyorsunuz, inşallah Antalya'ya güzel bir üniversite kazandırırız." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin'i makamında ziyaret etti.

Basına açık bölümde konuşan Çavuşoğlu, ATSO yeni yönetimini tebrik etti. Bugüne kadar ATSO ile Antalya'ya yapılacak hizmetler ve sosyal projeler konusunda yakın iş birlikleri olduğunu belirten Çavuşoğlu, bundan sonra da aynı şekilde devam etmesini arzuladığını söyledi.

ATSO'nun bir vakıf üniversitesi kurması konusunu daha önceki ziyaretlerde konuştuklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Antalya'da 10 üniversite hedefimiz var. 10 üniversite hedefine ulaşmak için ATSO'nun da duyarlılık göstereceğine inanıyoruz. Eğitime önem veriyorsunuz, inşallah Antalya'ya güzel bir üniversite kazandırırız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesini açıkladığını belirten Çavuşoğlu, en çok Antalya'nın isminin zikredildiğini, Antalya için mega projeler bulunduğunu vurguladı.