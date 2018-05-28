Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da 10 üniversite hedeflediklerini belirterek, "10 üniversite hedefine ulaşmak için ATSO'nun da duyarlılık göstereceğine inanıyoruz. Eğitime önem veriyorsunuz, inşallah Antalya'ya güzel bir üniversite kazandırırız." dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin'i makamında ziyaret etti.
Basına açık bölümde konuşan Çavuşoğlu, ATSO yeni yönetimini tebrik etti. Bugüne kadar ATSO ile Antalya'ya yapılacak hizmetler ve sosyal projeler konusunda yakın iş birlikleri olduğunu belirten Çavuşoğlu, bundan sonra da aynı şekilde devam etmesini arzuladığını söyledi.
ATSO'nun bir vakıf üniversitesi kurması konusunu daha önceki ziyaretlerde konuştuklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Antalya'da 10 üniversite hedefimiz var. 10 üniversite hedefine ulaşmak için ATSO'nun da duyarlılık göstereceğine inanıyoruz. Eğitime önem veriyorsunuz, inşallah Antalya'ya güzel bir üniversite kazandırırız." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesini açıkladığını belirten Çavuşoğlu, en çok Antalya'nın isminin zikredildiğini, Antalya için mega projeler bulunduğunu vurguladı.
Bakan Çavuşoğlu, Finike'den Kaş, Kalkan'a kadar otoyol yapılacağını, ayrıca Burdur-Antalya-Alanya, Denizli-Burdur-Antalya otoyollarının da yapılacağını, kentin hızlı tren ve otoyollarla İç Anadolu'ya bağlanacağını, Gazipaşa Havalimanı ile Antalya Havalimanı'nı birleştirecek bir de raylı sistem projesi bulunduğuna değindi.
Antalya'ya bir teknoloji vadisi yapmak istediklerini belirten Çavuşoğlu, "Birkaç yüz binlik değil 5 milyonluk bir teknoloji şehri kurma projemiz var. Antalya'ya ayrıca bin yataklı bir şehir hastanesi projesinin ihalesini haziran ayında yapacağız. Sağlıkta, ticarette ve fuarcılıkta da çok ciddi projelerimiz var." diye konuştu.
- ATSO Başkanı Çetin
Ziyaretten duyduğu mutluluğu aktaran ATSO Başkanı Davut Çetin de seçimde Çavuşoğlu'na başarılar diledi.
Çavuşoğlu'nun Antalya iş dünyasına her zaman yardımcı olduğunu, kentin sorunlarıyla ilgili her zaman kendilerine destek olduğuna işaret eden Çetin, yeni dönemde de Antalya için güzel şeyler yapmaya çalışacaklarını ifade etti.
Çetin, ATSO'nun her seçimden önce bir seçim bildirgesi hazırladığını belirterek, 24 Haziran seçimleri için hazırladıkları bildiriyi Çavuşoğlu'na takdim etti. AK Parti'nin seçim manifestosunu dinlediklerini, Antalya için de güzel gelişmeler olduğunu kaydeden Çetin, bunun için çok teşekkür etti.
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