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Antalya'da CHP'liler, demokrasi için oturdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 13:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'da CHP'liler, Cumhuriyet Meydanı'nda 'OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz' sloganıyla 1 saatlik oturma eylemi yaptı.

Antalya'da CHP'liler, demokrasi için oturdu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da CHP'liler, Cumhuriyet Meydanı'nda 'OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz' sloganıyla 1 saatlik oturma eylemi yaptı.
CHP'nin Türkiye genelinde 'OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz' eylemi Antalya'da da karşılık buldu. Saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen CHP'lilere, sivil toplum örgütleri destek verdi. CHP genel başkan yardımcıları Çetin Osman Budak ve Gamze Akkuş İlgezdi, Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın da saat 13.00'e kadar süren oturma eylemine katıldı. OHAL'e karşı dövizler taşıyan grup, sloganlar atarak OHAL'in kaldırılmasını istedi.
CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, OHAL'in bardağı taşırma noktasına geldiğini söyledi. OHAL'in halkın iradesine yönelik olduğunu belirten Kumbul, “Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdır. Sivil darbe ile tek koltukta birleştiren yasama, yürütme ve yargı erkleri, yeniden çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kendi koltuklarına geçmelidir" dedi.
Çetin Osman Budak ve Gamze Akkuş İlgezdi de OHAL'in kaldırılması çağrısında bulunan açıklamalar yaptı.

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