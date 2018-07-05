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Antalya'nın kurtuluş yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 11:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Antalya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Münir Karaloğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e tebrik telgrafı gönderdi.

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