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AP Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi KKTC’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 20:07 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosunun (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi’nden (LIBE) bir heyet kayıp şahıslar konusunda KKTC’de temaslarda bulunuyor.AP’nin Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi’nden (LIBE) bir heyet, kayıp olarak listelenen Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların akıbetinin belirlenmesi için Kayıp Şahıslar Komitesi (CMP) tarafından yürütülen çalışmalar hakkında güncel bilgi almak üzere adada temaslarda bulunuyor.Kayıplar konusunda AP Raportörü ve Komite Başkanı İspanyol Juan Fernando Lpez Aguilar, ara bölgedeki Antropoloji Laboratuvarı’nın avlusunda yaptığı açıklamada, AP’nin sadece Kıbrıs’taki kayıp şahıslar değil, AB genelindeki kayıplar meselesi hakkında çok hassas olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi’nden (LIBE) bir heyet kayıp şahıslar konusunda KKTC’de temaslarda bulunuyor.
AP’nin Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi’nden (LIBE) bir heyet, kayıp olarak listelenen Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların akıbetinin belirlenmesi için Kayıp Şahıslar Komitesi (CMP) tarafından yürütülen çalışmalar hakkında güncel bilgi almak üzere adada temaslarda bulunuyor.
Kayıplar konusunda AP Raportörü ve Komite Başkanı İspanyol Juan Fernando Lpez Aguilar, ara bölgedeki Antropoloji Laboratuvarı’nın avlusunda yaptığı açıklamada, AP’nin sadece Kıbrıs’taki kayıp şahıslar değil, AB genelindeki kayıplar meselesi hakkında çok hassas olduğunu söyledi. Aguilar, “Bu nedenle, mümkün olanın en çoğu yapılana kadar çalışmalar sürdürülmelidir, bu amaçla Avrupa Birliği devamlı olarak bu konuya kaynak ayırmaktadır. AB bu konuda en çok bağışı yapan kurumdur” dedi.
Komite olarak adaya yapılan ilk ziyaret olmadığını, kendisinin Komite adına üç kez adada temaslarda bulunduğunu, ziyaret sebeplerinin çalışmalar hakkında güncel bilgi sahibi olmak, kayıp yakınları ile doğrudan temas kurmak olduğunu ifade eden Aguilar, 2 bin civarında ismin yer aldığı kayıp listesindekilerin yarısının kalıntılarının tespit edildiğini, çalışmaların devamını sağlamak için gerekli olan kaynağın garanti edilmesi adına AB Bütçe Komitesi ile çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

“Tüm belgeler paylaşılmalı”
Bir soruya karşılık Aguilar, yaptıkları temaslarda askeri bölgelere giriş ve arşivlerdeki belgelere erişme sıkıntısının yaşandığını gördüklerini, Avrupa Birliğinin bu sıkıntıların aşılmasına olanak sağlayacak zeminin oluşturulması için ortaya konacak tüm diplomatik çabaları desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini ifade etti. Aguilar, kayıplarla ilgili çalışmaların askeri bölgelerde de yapılmasına izin verilmesinin esas konulardan biri olduğunu kaydetti.
Bazı kayıpların Paşaköy’den Dikmen’e taşındığı iddialarıyla ilgili bir soru üzerine Aguilar, geçmişte kalıntıların yerinin değiştirildiği durumların olduğunu ancak bunun bir daha yer almaması gerektiğini söyledi.
Kıbrıslı Rum kayıplarla ilgili Türkiye’den yeni işbirliği gelmemesi durumunda Türkiye’nin AB üyelik sürecinin devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerinde Aguilar, Türkiye ile AB’nin ilişkileri konusunda kendi görüşlerini söylemenin yeri olmadığını, kendisinin burada Komiteyi temsil ettiğini belirtti.
Aguilar, Kıbrıs’ta 1974 öncesi olaylarla ilgili soruşturma yapılması konusunda AP’nin tutumunun sorulması üzerine, uluslararası hukuka aykırı olayların yaşandığını, bugün dahi pek çok ülkede yaşanmakta olduğunu ancak AP’nin CMP ile ilgili aldığı kararlarda soruşturma konusuna değinilmediğini kaydetti. Aguilar, AP’nin CMP’nin çalışmalarıyla ilgili tutumunun, AP tarafından ayrılan kaynağın doğru amaçlar için kullanılması ve çalışmaların öngörülebilir bir sürede tamamlanmasına yardımcı olmak olduğunu belirtti.
Kıbrıs Rum Yönetiminin kayıplarla ilgili elindeki bilgileri CMP ile ne zaman paylaşacağı konusunda bir bilgisinin olup olmadığının sorulması üzerine Aguilar, bunun beklemede olan bir konu olduğunu, AP olarak, kayıpların akıbetinin belirlenmesine yardımcı olarak tüm bilgilerin paylaşılması için elinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Aguilar, İspanya’da 1930’larda yaşanan iç savaşta 1 milyon insanın öldüğünü, 300 bin insanın kayıp olarak bildirildiğini ancak bu konunun AB mevzusu yapılmadığını, Kıbrıs’taki kayıpların ise AB mevzusu yapıldığını, bunun bu konuyu ne kadar önemsediklerini gösterdiğini kaydetti.

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