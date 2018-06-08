- "Apoleti FETÖ'ye, Apo'ya mı takacaksın?"

KIRŞEHİR (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerine ilişkin, "Kalkmış, 'Apoletini sökeceğim.' diyor. Niye sökeceksin apoletini, söküp de FETÖ'ye mi, Apo'ya mı takacaksın apoleti? Kime takacaksın?" dedi. Bozdağ, Kaman Devlet Hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, sağlık alanındaki yatırımları anlattı. Türkiye'nin kalkınmasına ve gelişmesine büyük önem verdiklerini söyleyen Bozdağ, son 16 yılda büyük değişimlerin gerçekleştirildiğini belirtti. Sağlıkta büyük bir dönüşümü hayata geçirdiklerine işaret eden Bozdağ, her alanda başarılı hizmetlerin altına imza atıldığını dile getirdi. Türkiye'nin ambulans bulmakta zorlandığı dönemleri yaşadığını dile getiren Bozdağ, o dönemlerde ambulansın lüks sayıldığını ifade etti. Bozdağ, şimdi ise Türkiye'nin hava, helikopter, paletli ve gemi ambulanslara sahip olduğunu bildirdi. "Artık Almanya'dan da uçakla hastaları alıp Türkiye'ye getiriyoruz." diyen Bozdağ, Almanya'da yaşayan bir hastanın Türkiye'ye sevki sırasında yaşananları anlattı.

Bozdağ, otel konforunda hastanelerle Türkiye'yi donatan adımların atıldığına dikkati çekerek, bütün hastanelerin, eczanelerin işçilere açıldığını, sağlık alanındaki farklı uygulamaların ortadan kaldırıldığını dile getirdi. - "İnce, bir ablamıza tosladı" Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, eskiden "bıçak parası" olduğunu hatırlatarak, "Geçen Sayın İnce, Eyüp Sultan'da Tonyalı bir ablamıza tosladı, orada onunla konuşurken 'Ben Tayyip Bey'e oyumu vereceğim.' dedi. 'Önceden hastaneye gittiğimde 5 bin lira bıçak parası istediler ama şimdi gittim, ameliyat oldum, benden bir kuruş para almadılar.' diyor. Türkiye, oradan buraya geldi." ifadelerini kullandı. İşçinin de Bağkurlunun da çiftçinin de patron olduğunu, herkesin alnı ak, başı dik şekilde tedavi hizmeti aldığını vurgulayan Bozdağ, kimsenin kuruş sormadığını söyledi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Bozdağ, "Bir sağlık karnesi vardı. Sayın İnce, 'Karneyi kaldıracağım.' diyor. Adamın dünyadan haberi yok. Karne kalkalı yıllar oldu, dersine çalışmamış, bilmiyor. Nüfus cüzdanı her kapıyı açan büyük bir anahtar oldu." diye konuştu.

- "Uydurma, mizansen haber yapıyorlar" Şehir hastanelerinin hizmete sunulduğunu hatırlatan Bozdağ, şunları söyledi: "Şimdi bir partinin genel başkanı, aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı çıkmış, diyor ki 'Şehir hastaneleri israftır.' FOX TV diye bir televizyon kanalı var, bizi karalamak için ibadet aşkıyla çalışıyorlar. Çok karalarsa öbür dünyada cennete gideceğini zannediyorlar, öyle tahmin ediyorum. Uydurma, mizansen haberler yapıyorlar, ahlakları da böyle. Karalayamayınca da vatandaşa diyorlar ki 'Şehir hastanesini yapmışlar ama vatandaş bir yerden bir yere giderken yoruluyor, böyle hastane mi olur?' diyorlar. Ayıp, kusur bulamadılar, kusur ve ayıp uydurmaya çalışıyor bu ahlaksızlar. Onu da beceremediler, ellerine yüzlerine bulaştırdılar." Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatan Bozdağ, 24 Haziran'ın tarihi bir gün olduğuna işaret etti. Türkiye'nin yeni bir yüzyılı yeni bir hükümet sistemiyle karşılayacağını söyleyen Bozdağ, birbirine benzemeyen partilerin ittifak yaptığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek istediklerini dile getirdi.