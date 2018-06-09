GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerine ilişkin, "Millet terörle başarıyla mücadele edenlere ancak madalya takar. Bu millet bu madalyayı takmıştır. Apoletleri hiç kimse, hiçbir güç sökemedi. 15 Temmuz'da FETÖ sökmeye çalıştı, başaramadı. DEAŞ sökmeye çalıştı başaramadı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarında başaramadılar." dedi. Gül, partisinin Karkamış ilçe binası önünde yaptığı konuşmada, kalıcı istikrar için AK Parti'nin seçimlerden güçlü bir şekilde çıkması gerektiğini belirtti. Hükümetin kararlılığı sayesinde Karkamış'ın terör tehditlerinden kurtulduğunu dile getiren Gül, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sayesinde ilçeye huzur geldiğini anlattı. Gül, yaklaşık bir yıl önce Cerablus ve civarının, Karkamış sınırının teröristlerle dolu olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti: "Terör örgütleri Karkamış halkını tehdit ediyordu. Tehditlerden dolayı buradan Nizip'e, Gaziantep'e gidiyordunuz. Cumhurbaşkanımızın talimatı, hükümetimizin kararlılığıyla Fırat Kalkanı operasyonu yapıldı. DEAŞ, PKK terör örgütleri etkisiz hale getirildi. DEAŞ ile daha etkin mücadele yapan başka bir ülke yok. Devamında Zeytin Dalı Harekatı, aynı şekilde vatandaşımızın huzurunu korumak için yapılmıştır."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerini anımsatan Gül, şunları söyledi: "Bu operasyonları yöneten Temel Metin Paşa'ya birileri çıkmış 'Apoletini sökeceğiz.' diyor. Apoletlerini söktürecek misiniz? Buna izin verecek misiniz? Millet terörle başarıyla mücadele edenlere ancak madalya takar. Bu millet bu madalyayı takmıştır. Apoletleri hiç kimse, hiçbir güç sökemedi. 15 Temmuz'da FETÖ sökmeye çalıştı başaramadı. DEAŞ sökmeye çalıştı başaramadı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarında başaramadılar." Gül, 24 Haziran'ın ekonominin daha da güçlenmesi için bir kader seçimi olduğuna işaret ederek "Kardeşliğimizin daha da pekişmesi için, huzurumuzun daha kalıcı olması için 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan'ın en güçlü şekilde gelmesi lazım. Bu desteği en güçlü şekilde vereceğinize inancımız tam." dedi. - "Karkamış bölgenin cazibe merkezi olacak" Karkamış ve Barak Ovası'nın hak ettiği yere geleceğini ifade eden Gül, yapılan yatırımlar sayesinde yakında halkın, yaşadığı yerleri tanıyamayacağını dile getirdi.

Bölgedeki yatırımlarda sona gelindiğini vurgulayan Gül, "Bütün bunları yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki istikrardır. AK Parti'nin milletimize olan sevdasıdır. Karkamış'ta turizmde, ticarette daha da güzel hizmetler için, 24 Haziran'da güçlü bir desteğe ihtiyacımız var." diye konuştu. Arkeoloji müzesinin de en kısa sürede açılacağı müjdesini veren Gül, şu değerlendirmeyi yaptı: "Dün yine Orman ve Su İşleri Bakanımızla konuştuk. Hemen talimat verdi. Karkamış'ı kuş cennetiyle, tabiat parkıyla bölgenin, Türkiye'nin yıldızı haline getireceğiz. Birkaç sene sonra Karkamış'ta adım atacak yer kalmayacak. Türkiye'nin her yerinden turist gelecek. İnşallah daha çok kazanacak. Yine Barak sulamasıyla ilgili çok önemli aşamaları kaydettik. Bakanlar Kurulu'nda alınan kararla sulamanın tek muhatabı olacak. Bunu da Orman ve Su İşleri Bakanlığı diye konuştuk. Barak Ovası'nın sorununun çözülmesi için elimizden geleni yapacağız." - "Bunları 100 yılda kimse getirmezdi" Tarımda daha önemli kararlar alacaklarına işaret eden Gül, toprak işlendikçe ülke ekonomisine katkı sağlanacağını belirtti.